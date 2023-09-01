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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. Metroidvania temalı 2B platform oyunu Cave Story+, 31 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Epic Games Store, rakibi Steam'e karşı her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında Homeworld: Deserts of Kharak yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu hafta ücretsiz hale gelecek oyunlar da belli oldu.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Cave Story+

    Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Metroidvania temalı 2B platform oyunu Cave Story+ olacak. Studio Pixel tarafından geliştirilen bağımsız yapım için tek kişilik bir aksiyon-macera oyunu diyebiliriz. 2004 yılında bir hit haline gelen yapım, bağımsız bir geliştirici tarafından şimdiye kadar yapılmış en iyi oyunlardan biri olarak kabul ediliyor.

    Cave Story+, Epic Games Store'da 31 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat demek doğru olur. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 7 Eylül'den önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Cave Story+

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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