Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Cave Story+
Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Metroidvania temalı 2B platform oyunu Cave Story+ olacak. Studio Pixel tarafından geliştirilen bağımsız yapım için tek kişilik bir aksiyon-macera oyunu diyebiliriz. 2004 yılında bir hit haline gelen yapım, bağımsız bir geliştirici tarafından şimdiye kadar yapılmış en iyi oyunlardan biri olarak kabul ediliyor.
Cave Story+, Epic Games Store'da 31 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat demek doğru olur. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 7 Eylül'den önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.