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Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Chivalry 2

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Chivalry 2, geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Yayıncılığını Tripwire Interactive'in, geliştiriciliğini ise Torn Banner Studios'un yaptığı Chivalry 2, Orta Çağ'da geçen çok oyunculu bir birinci şahıs aksiyon oyunu. Çarpışan kılıçlardan alevli ok fırtınalarına, genişleyen kale kuşatmalarına ve daha fazlasının bulunduğunu oyunun fiyatı ise, Steam'de 13.19 dolar (indirimli), Epic Games'te ise 69 TL.

Chivalry 2, 6 Haziran'a Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

30 Mayıs - 6 Haziran

Chivalry 2

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu: Değeri 420 TL