Amazon Prime Gaming Haziran 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Haziran 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Tomb Raider Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition dahil 9 farklı oyun bulunuyordu.
Haziran 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin tamamıyla yenilendiğini görüyoruz. Buna göre listede, STAR WARS™ Battlefront II, Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley, Mythforce, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread ve Projection: First Light dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Haziran ayında eklenecek oyunlar
6 Haziran:
- STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) [GOG Kodu]
- Weird West Definitive Edition [Epic Game Store]
- Genesis Noir [Amazon Games App]
13 Haziran:
- Everdream Valley [Amazon Games App]
- Mythforce [Epic Game Store]
- Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [GOG Kodu]
- Projection: First Light [Amazon Games App]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.