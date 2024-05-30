Amazon Prime Gaming Haziran 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 7 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Haziran ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Haziran 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Tomb Raider Game of the Year Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition dahil 9 farklı oyun bulunuyordu.

Haziran 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin tamamıyla yenilendiğini görüyoruz. Buna göre listede, STAR WARS™ Battlefront II, Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley, Mythforce, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread ve Projection: First Light dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor.

PS Plus Extra ve Premium oyunları açıklandı! İşte liste 1 gün önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Haziran ayında eklenecek oyunlar

6 Haziran:

STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) [GOG Kodu]

Weird West Definitive Edition [Epic Game Store]

Genesis Noir [Amazon Games App]

13 Haziran:

Everdream Valley [Amazon Games App]

Mythforce [Epic Game Store]

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [GOG Kodu]

Projection: First Light [Amazon Games App]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Amazon Prime Gaming Haziran 2024 oyunları: Tam 7 oyun ücretsiz!