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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bugün vereceği hediye oyun belli oldu!

    Epic Games'in 21 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında devam edeceği her gün bir ücretsiz oyun kampanyasında 23 Aralık'ın ücretsiz oyunu belli oldu.            
    Epic Games'in bugün vereceği hediye belli oldu! 199 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Epic Games, bildiğiniz gibi 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün bir ücretsiz oyun hediye ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de kullanıcılara sunulacak 4. oyun belli oldu. Bathesda'nın en popüler aksiyon RPG oyunlarından Fallout 3: Game of the Year Edition, 24 Aralık 19:00'a kadar Epic Games'te ücretsiz.

    Fallout 3: Game of the Year Edition Epic Games'te ücretsiz

    Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, ilk olarak DNF Duel, Melvor Idle ve Art of rally oyunları ücretsiz olmuştu. Epic Games'in bugün oyunculara verdiği hediye ise Fallout 3: Game of the Year Edition olacak.Oyunun değeri Steam'de 116 TL, Epic Games'te ise 199 TL. Oyunu bugün, yani 23 Aralık 19:00'a kadar hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Fallout 3: Game of the Year Edition

    Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise yine ne yazık ki belli değil. Yarının ücretsiz oyunu da 19:00'da erişime açılacak onu da yine 24 saat içerisinde hesabınıza eklemeniz gerekecek. 

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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