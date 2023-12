Epic Games'in bugün vereceği hediye oyun belli oldu!

Tam Boyutta Gör Epic Games, bildiğiniz gibi 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün bir ücretsiz oyun hediye ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de kullanıcılara sunulacak 4. oyun belli oldu. Bathesda'nın en popüler aksiyon RPG oyunlarından Fallout 3: Game of the Year Edition, 24 Aralık 19:00'a kadar Epic Games'te ücretsiz.

Fallout 3: Game of the Year Edition Epic Games'te ücretsiz

Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, ilk olarak DNF Duel, Melvor Idle ve Art of rally oyunları ücretsiz olmuştu. Epic Games'in bugün oyunculara verdiği hediye ise Fallout 3: Game of the Year Edition olacak.Oyunun değeri Steam'de 116 TL, Epic Games'te ise 199 TL. Oyunu bugün, yani 23 Aralık 19:00'a kadar hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fallout 3: Game of the Year Edition

Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise yine ne yazık ki belli değil. Yarının ücretsiz oyunu da 19:00'da erişime açılacak onu da yine 24 saat içerisinde hesabınıza eklemeniz gerekecek.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

