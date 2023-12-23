Epic Games'in bugün vereceği hediye oyun belli oldu!

Fallout 3: Game of the Year Edition Epic Games'te ücretsiz
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, ilk olarak DNF Duel, Melvor Idle ve Art of rally oyunları ücretsiz olmuştu. Epic Games'in bugün oyunculara verdiği hediye ise Fallout 3: Game of the Year Edition olacak.Oyunun değeri Steam'de 116 TL, Epic Games'te ise 199 TL. Oyunu bugün, yani 23 Aralık 19:00'a kadar hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Fallout 3: Game of the Year Edition
Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise yine ne yazık ki belli değil. Yarının ücretsiz oyunu da 19:00'da erişime açılacak onu da yine 24 saat içerisinde hesabınıza eklemeniz gerekecek.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.