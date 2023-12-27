Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games ücretsiz oyunu (27 Aralık)
Bildiğiniz gibi Epic Games Store geçtiğimiz hafta verdiği Destiny 2: Legacy Collection'ın ardından yılbaşına özel günlük oyun sistemine geçiş yaptı. Aralık sonuna kadar devam edecek olan bu dönemde ise, Ghostwire: Tokyo ve aksiyon RPG türündeki The Outer Worlds gibi önemli yapımlar ücretsiz olmuştu. Epic Games Store'un bugünkü gizemli oyunu ise, Cursed to Golf olacak.
Kaçıranlar için Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.
Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.