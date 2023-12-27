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    Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin yeni gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, yılbaşı indirimlerine özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise, kullanıcılara sunulacak bir sonraki ücretsiz oyun belli oldu.

    Epic Games ücretsiz oyunu (27 Aralık)

    Bildiğiniz gibi Epic Games Store geçtiğimiz hafta verdiği Destiny 2: Legacy Collection'ın ardından yılbaşına özel günlük oyun sistemine geçiş yaptı. Aralık sonuna kadar devam edecek olan bu dönemde ise, Ghostwire: Tokyo ve aksiyon RPG türündeki The Outer Worlds gibi önemli yapımlar ücretsiz olmuştu. Epic Games Store'un bugünkü gizemli oyunu ise, Cursed to Golf olacak.

    Cursed to Golf

    Kaçıranlar için Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.

    Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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