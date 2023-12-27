Tam Boyutta Gör Epic Games Store, yılbaşı indirimlerine özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise, kullanıcılara sunulacak bir sonraki ücretsiz oyun belli oldu.

Epic Games ücretsiz oyunu (27 Aralık)

Bildiğiniz gibi Epic Games Store geçtiğimiz hafta verdiği Destiny 2: Legacy Collection'ın ardından yılbaşına özel günlük oyun sistemine geçiş yaptı. Aralık sonuna kadar devam edecek olan bu dönemde ise, Ghostwire: Tokyo ve aksiyon RPG türündeki The Outer Worlds gibi önemli yapımlar ücretsiz olmuştu. Epic Games Store'un bugünkü gizemli oyunu ise, Cursed to Golf olacak.

Cursed to Golf

Kaçıranlar için Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.

Epic Games Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: Son fırsat! 2 hf. önce eklendi

Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu!