Tam Boyutta Gör Epic Games Store, yılbaşına özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise, kullanıcılara sunulacak bir sonraki ücretsiz oyun belli oldu.

Epic Games ücretsiz oyunu (31Aralık)

Epic Games'in bugün yani 1 Ocak tarihinde oyunculara vereceği ücretsiz oyun, Escape Academy olacak. Geliştiriciliğini Coin Crew Games'in yaptığı Escape Academy, tek ve çok oyunculu bir macera-bulmaca oyunu. Oyunun Epic Games fiyatı ise 33TL.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Dolayısıyla oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Bugünün gizemli oyununa hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Escape Academy

Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection

20 Aralık - DNF Duel

21 Aralık - Melvol Ide

22 Aralık - Art of Rally

23 Aralık - Fallout 3

24 Aralık - Ghostwire: Tokyo

25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

26 Aralık - Human Resource Machine

27 Aralık - Cursed to Golf

28 Aralık - Cat Quest

29 Aralık - Snakebird Complete

30 Aralık - Saints Row

31 Aralık - Ghostrunner

1 Ocak - Escape Academy

2 Ocak - Açıklanmadı

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Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu! 1 Ocak