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    Anlık Bildirim

    Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 1 Ocak

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin yeni gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu! 1 Ocak Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, yılbaşına özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise, kullanıcılara sunulacak bir sonraki ücretsiz oyun belli oldu.

    Epic Games ücretsiz oyunu (31Aralık)

    Epic Games'in bugün yani 1 Ocak tarihinde oyunculara vereceği ücretsiz oyun, Escape Academy olacak. Geliştiriciliğini Coin Crew Games'in yaptığı Escape Academy, tek ve çok oyunculu bir macera-bulmaca oyunu. Oyunun Epic Games fiyatı ise 33TL.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Dolayısıyla oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Bugünün gizemli oyununa hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Escape Academy

    Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

    • 13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection
    • 20 Aralık - DNF Duel
    • 21 Aralık - Melvol Ide
    • 22 Aralık - Art of Rally
    • 23 Aralık - Fallout 3
    • 24 Aralık - Ghostwire: Tokyo
    • 25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
    • 26 Aralık - Human Resource Machine
    • 27 Aralık - Cursed to Golf
    • 28 Aralık - Cat Quest
    • 29 Aralık - Snakebird Complete
    • 30 Aralık - Saints Row
    • 31 Aralık - Ghostrunner
    • 1 Ocak - Escape Academy
    • 2 Ocak - Açıklanmadı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 7 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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