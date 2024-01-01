Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 1 Ocak

Epic Games ücretsiz oyunu (31Aralık)
Epic Games'in bugün yani 1 Ocak tarihinde oyunculara vereceği ücretsiz oyun, Escape Academy olacak. Geliştiriciliğini Coin Crew Games'in yaptığı Escape Academy, tek ve çok oyunculu bir macera-bulmaca oyunu. Oyunun Epic Games fiyatı ise 33TL.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Dolayısıyla oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Bugünün gizemli oyununa hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:
- 13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection
- 20 Aralık - DNF Duel
- 21 Aralık - Melvol Ide
- 22 Aralık - Art of Rally
- 23 Aralık - Fallout 3
- 24 Aralık - Ghostwire: Tokyo
- 25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
- 26 Aralık - Human Resource Machine
- 27 Aralık - Cursed to Golf
- 28 Aralık - Cat Quest
- 29 Aralık - Snakebird Complete
- 30 Aralık - Saints Row
- 31 Aralık - Ghostrunner
- 1 Ocak - Escape Academy
- 2 Ocak - Açıklanmadı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.