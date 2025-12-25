Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 25-26 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Disco Elysium - The Final Cut
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Disco Elysium - The Final Cut erişime açıldı. Disco Elysium: The Final Cut, orijinal oyunda bulunmayan birçok yeni özellik ve içeriği içerecek olan klasik oyunun genişletilmiş bir versiyonu. Ayrıca Türkçe desteğine sahip.
ZA/UM isimli stüdyo tarafından geliştirilen ve 2019 yılının en iyi RPG oyunları arasında gösterilen Disco Elysium, 2013 yılında yayınlanan Sacred and Terrible air isimli romanla aynı evrende geçiyor. Oyun, onlarca yıl süren bir savaşın yaralarını yavaş yavaş sarmaya başlamış bir şehirde işlenen cinayeti çözmeye çalışan deneyimli bir dedektife odaklanıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 26 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: