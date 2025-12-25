Giriş
    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 25-26 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin 9. gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi...

    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 25-26 Aralık Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 25-26 Aralık hediyesi erişime açıldı.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Disco Elysium - The Final Cut

    Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Disco Elysium - The Final Cut erişime açıldı. Disco Elysium: The Final Cut, orijinal oyunda bulunmayan birçok yeni özellik ve içeriği içerecek olan klasik oyunun genişletilmiş bir versiyonu. Ayrıca Türkçe desteğine sahip.

    ZA/UM isimli stüdyo tarafından geliştirilen ve 2019 yılının en iyi RPG oyunları arasında gösterilen Disco Elysium, 2013 yılında yayınlanan Sacred and Terrible air isimli romanla aynı evrende geçiyor. Oyun, onlarca yıl süren bir savaşın yaralarını yavaş yavaş sarmaya başlamış bir şehirde işlenen cinayeti çözmeye çalışan deneyimli bir dedektife odaklanıyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 26 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

