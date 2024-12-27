Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 27-28 Aralık

- Epic Games'te bugünün ücretsizi: Hot Wheels Unleashed
- Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
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Epic Games'te bugünün ücretsizi: Hot Wheels Unleashed
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Hot Wheels Unleashed oldu. Hot Wheels Unleashed, ikonik arabalar toplamanıza, çılgın pistler inşa etmenize ve arkadaşlarınızla yarışmanıza olanak tanıyor. Ayrıca yerel olarak veya çevrimiçi olarak 12 oyuncuya kadar çeşitli modlarda yarışabiliyorsunuz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 27 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
- Control - 25-26 Aralık
- Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
- HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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