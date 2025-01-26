Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Undying
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Undying olacak. Bir zombi temalı hayatta kalma oyunu olan Undying, 2023'te çıktı ve o zamandan beri "Çoğunlukla Olumlu" eleştiriler aldı. Oyun, oyuncuları zombi kıyameti sırasında oğlu Cody'yi hayatta tutmak için savaşmak zorunda kalan Anling adlı enfekte bir annenin rolüne sokuyor. Bu yolculukta ise zindanlarını keşfediyor, eşyaları yağmalıyor ve zanaat yaparak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.
Undying, Epic Games Store'da 29 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Behind the Frame: The Finest Scenery'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
23 Ocak - 29 Ocak
29 Ocak - 6 ŞubatBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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