Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Jurassic World Evolution 2

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Jurassic World Evolution 2 olacak. Jurassic World Evolution, oyuncuların kendi Jurassic Park'larını inşa edip yönettiği bir simülasyon oyunu. 2021'de piyasaya çıkan yapım, eleştirmenlerden genel olarak 79 puan aldı ve ikinci oyunda daha büyük haritalar ve yeni ortamlar sunuyor. Oyunun Epic Games'teki fiyatı ise 760 TL.

Jurassic World Evolution 2, Epic Games Store'da 20 Mart'tan 25 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Mortal Shell'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var