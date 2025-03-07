Amazon Prime Gaming Mart 2025 oyunları: Mafia 2 ve dahası

Amazon Prime Gaming Mart 2025 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında BioShock Infinite Complete Edition, Wolfenstein: Youngblood ve Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut dahil 20 farklı oyun yer alıyordu.
Mart 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Wolfenstein: The Old Blood ve Deus Ex: Invisible War dahil olmak üzere 20 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Saints Row: The Third Remastered
- Mafia II: Definitive Edition
- Crime Boss: Rockay City
- Naheulbeuk's Dungeon Master
13 Mart
- Wall World
- Syberia: The World Before
- Endling: Extinction is Forever
- Dark deity: Complete Edition
- Beholder 3
20 Mart
- Wolfenstein: The Old Blood
- Mutazione (GOG)
- Figment 2: Creed Valley
- Legacy of Kain: Defiance
- Mortal Shell
27 Mart
- The Forgotten City
- Deus Ex: Invisible War
- Session: Skate SIM
- Let's Build'a Zoo
- Gamedec: Definitive Edition
- The Wisbey Mystery
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İzlerken gu-rur-lan-dım...