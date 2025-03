Amazon Prime Gaming Mart 2025 oyunları: Mafia 2 ve dahası

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Mart ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 20 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Mart 2025 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Mart 2025 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında BioShock Infinite Complete Edition, Wolfenstein: Youngblood ve Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut dahil 20 farklı oyun yer alıyordu.

Mart 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Wolfenstein: The Old Blood ve Deus Ex: Invisible War dahil olmak üzere 20 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Saints Row: The Third Remastered

Mafia II: Definitive Edition

Crime Boss: Rockay City

Naheulbeuk's Dungeon Master

13 Mart

Wall World

Syberia: The World Before

Endling: Extinction is Forever

Dark deity: Complete Edition

Beholder 3

20 Mart

Wolfenstein: The Old Blood

Mutazione (GOG)

Figment 2: Creed Valley

Legacy of Kain: Defiance

Mortal Shell

27 Mart

The Forgotten City

Deus Ex: Invisible War

Session: Skate SIM

Let's Build'a Zoo

Gamedec: Definitive Edition

The Wisbey Mystery

