Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Botanicula

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Botanicula olacak. Adından da anlaşıldığı gibi Botanicula'da yemyeşil bir dünya bizi bekliyor. Jára Plachy tarafından tasarlanan oyunda beş arkadaşın hikayesine tanık oluyoruz. İşin ilginç olan yönü ise bu arkadaşların ağaç üzerinde yaşayan farklı canlı organizmalar olması. Amacımız ise yaşadığımız ağacı bizim için cehennem yerine çeviren örümcekleri yaşam alanımızdan defedebilmek. Bu bağlamda son derece özgün ve farklı bir grafik yapısı ile de ön plana çıkmayı başarıyor.

Bu hafta sunulan ikinci içerik ise oyun değil, ek paket oldu. Epic Games Store kullanıcıları, Firestone için birtakım ödülleri kütüphanesine ekleyebilir. Bu ödüller arasında 100 dolar değerinde bakiye ve görünüm yer alıyor. Her iki içerik, Epic Games Store'da 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms ve River City Girls'ü de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Amazon Prime Gaming Nisan 2025 oyunları: Tam 23 oyun ücretsiz 1 hf. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var