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    Epic Games'in yılbaşı hediyesi belli oldu: İşte günün ücretsiz oyunu

    Epic Games'in 20 Aralık'tan bu yana devam eden her gün bir ücretsiz oyun kampanyasında 31 Aralık'ın ücretsiz oyunu belli oldu. İşte Epic Games'in bugünkü gizemli oyunu...
    Epic Games'in yılbaşı hediyesi belli oldu! İşte bugünün ücretsizi Tam Boyutta Gör
    Epic Games bildiğiniz gibi 20 Aralık'tan bu yana her gün bir ücretsiz oyun hediye ediyor. Geçtiğimiz dakikarlarda ise 31 Aralık'ta sunulacak ücretsiz oyun belli oldu.

    Epic Games ücretsiz oyunu (31 Aralık)

    Epic Games'in bugün yani 31 Aralık tarihinde oyunculara vereceği ücretsiz oyun, Ghostrunner olacak. Ekim 2020'de 505 Games tarafından yayınlanan Ghostrunner, post apokaliptik ve siberpunk temalarını birleştiren bir birinci şahıs aksiyon oyunu. Oyunun toplam değeri ise Epic Games'te 169 TL (indirimli). 

    Ghostrunner

    Oyunu 1 Ocak saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Kaçıranlar için bu yılki ücretsiz gizemli oyun dönemi 13 Aralık'ta Destiny 2: Legacy Collection ile başladı. 20 Aralık'ta sunulan DNF Duel ise, her sene olduğu gibi günlük hediye kampanyasının başlangıcı oldu. Bu dönemde sunulan tüm ücretsiz oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

    • 13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection
    • 20 Aralık - DNF Duel
    • 21 Aralık - Melvol Ide
    • 22 Aralık - Art of Rally
    • 23 Aralık - Fallout 3
    • 24 Aralık - Ghostwire: Tokyo
    • 25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition
    • 26 Aralık - Human Resource Machine
    • 27 Aralık - Cursed to Golf
    • 28 Aralık - Cat Quest
    • 29 Aralık - Snakebird Complete
    • 30 Aralık - Saints Row
    • 31 Aralık - Ghostrunner
    • 1 Ocak - Açıklanmadı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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