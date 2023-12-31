Epic Games'in yılbaşı hediyesi belli oldu: İşte günün ücretsiz oyunu

Tam Boyutta Gör Epic Games bildiğiniz gibi 20 Aralık'tan bu yana her gün bir ücretsiz oyun hediye ediyor. Geçtiğimiz dakikarlarda ise 31 Aralık'ta sunulacak ücretsiz oyun belli oldu.

Epic Games ücretsiz oyunu (31 Aralık)

Epic Games'in bugün yani 31 Aralık tarihinde oyunculara vereceği ücretsiz oyun, Ghostrunner olacak. Ekim 2020'de 505 Games tarafından yayınlanan Ghostrunner, post apokaliptik ve siberpunk temalarını birleştiren bir birinci şahıs aksiyon oyunu. Oyunun toplam değeri ise Epic Games'te 169 TL (indirimli).

Ghostrunner

Oyunu 1 Ocak saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım. Kaçıranlar için bu yılki ücretsiz gizemli oyun dönemi 13 Aralık'ta Destiny 2: Legacy Collection ile başladı. 20 Aralık'ta sunulan DNF Duel ise, her sene olduğu gibi günlük hediye kampanyasının başlangıcı oldu. Bu dönemde sunulan tüm ücretsiz oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

13-20 Aralık - Destiny 2: Legacy Collection

20 Aralık - DNF Duel

21 Aralık - Melvol Ide

22 Aralık - Art of Rally

23 Aralık - Fallout 3

24 Aralık - Ghostwire: Tokyo

25 Aralık - The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

26 Aralık - Human Resource Machine

27 Aralık - Cursed to Golf

28 Aralık - Cat Quest

29 Aralık - Snakebird Complete

30 Aralık - Saints Row

31 Aralık - Ghostrunner

1 Ocak - Açıklanmadı

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