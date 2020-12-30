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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games Launcher'ın Ryzen işlemcileri ısıtma sorununu gidermeyi amaçlayan yama yayınlandı

    PC oyunculuğunda Steam'in en büyük rakibi konumundaki Epic Games ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir sorun tespit edilmişti. Şimdi de bu sorun için yeni bir yama yayınlandı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    İşlemci
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Epic Games Launcher'ın Ryzen işlemcileri ısıtma sorununu gidermeyi amaçlayan yama yayınlandı
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    Oyun dünyasının en popüler isimlerinden biri olan dijital oyun platformu Epic Games, özellikle verdiği ücretsiz oyunlar ile birçok oyuncunun kalbini fethetmiş durumda. Ancak ne yazık ki uygulamanın kendisi hala pek de kullanışlı değil. Ergonomi açısından rahat olmayan uygulama, aynı zamanda bilgisayarları da biraz zorluyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar daha sıcak çalıştırıyor"

    Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi bir Reddit kullancısının fark etmesi ve diğer kullancıların da durumu onaylaması üzerine Epic Games Launcher'ın Ryzen işlemcileri daha sıcak çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bu durumu çözmesi için bir yama yayınlandı.

    Epic Games çalışanı Sergiy Galyonkin'in aktardığına göre bu durum bir hata sebebiyle meydana geliyor. Yayınlanan 11.0.2 yamasının da bu durumu düzeltmesi lazım ancak Galyonkin, bunun tam bir çözüm olmadığını da belirtiyor. PC Gamer'ın başka bir önerisi de yamayı yükledikten sonra sorunun düzelmemesi durumunda uygulamanın silinip tekrardan yüklenmesi. Ancak siz her şekilde Epic Games'i, görev yöneticisinin başlangıç kısmından pasif hale getirmeyi unutmayın.

    16 MB'lık yama şu anda indirilebilir durumda. 



    https://www.pcgamer.com/a-bug-in-the-epic-games-store-launcher-raises-cpu-temps-on-some-pcs-partial-fix-is-available/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    6 dakika önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    6 saat önce
    ccc231

    guzel

    9 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    11 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    19 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi cidden.
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    TheMuyu (Murat Y.) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Epic in ise yaradığı en önemli şey ubisoft oyunlarını kuponla uygunsa alıp ubiconnecten indirip oynamak epici kullanmamak :))
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    Spider_hip (Doğan Eray) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    3700x kullanıyorum. Haberdeki gibi 20 derecelik olmasa da 5 derecelik fark, epic yüzündenmiş. Az değil yani can sıkıcı harbiden. Artık kapalı tutuyorum.
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    C.E.L.L. (Ahmet Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında bu durum ortaya çıkardıki amd işlemcilerde çekirdeklerden birine %35 yük binince tüm çekirdeklerin voltajı yükseliyor beraberinde sıcaklıklarda, epiğin bu tek çekirdek kullanımını düzeltmesi değil mesele asıl mesele amd nin bu durumu kökten düzeltmesi yoksa en ufak işte ısınmaya devam edecek işlemciler.
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    Baholi (Bahadır Kazan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3900x kullanıyorum böyle bir sorun yaşamadım.
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Baholi
    Program zaten otomatik 11.0.2ye update ettiği için artık böyle bişey yaşamayacaksın.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD işlemciler ısınmıyor, ısıtılıyor yani öyle mi anladım xd
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