Epic Games Launcher'ın Ryzen işlemcileri ısıtma sorununu gidermeyi amaçlayan yama yayınlandı

Oyun dünyasının en popüler isimlerinden biri olan dijital oyun platformu Epic Games, özellikle verdiği ücretsiz oyunlar ile birçok oyuncunun kalbini fethetmiş durumda. Ancak ne yazık ki uygulamanın kendisi hala pek de kullanışlı değil. Ergonomi açısından rahat olmayan uygulama, aynı zamanda bilgisayarları da biraz zorluyor.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor
Ayrıca Bkz. "Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar daha sıcak çalıştırıyor"
Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi bir Reddit kullancısının fark etmesi ve diğer kullancıların da durumu onaylaması üzerine Epic Games Launcher'ın Ryzen işlemcileri daha sıcak çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bu durumu çözmesi için bir yama yayınlandı.
Epic Games çalışanı Sergiy Galyonkin'in aktardığına göre bu durum bir hata sebebiyle meydana geliyor. Yayınlanan 11.0.2 yamasının da bu durumu düzeltmesi lazım ancak Galyonkin, bunun tam bir çözüm olmadığını da belirtiyor. PC Gamer'ın başka bir önerisi de yamayı yükledikten sonra sorunun düzelmemesi durumunda uygulamanın silinip tekrardan yüklenmesi. Ancak siz her şekilde Epic Games'i, görev yöneticisinin başlangıç kısmından pasif hale getirmeyi unutmayın.
16 MB'lık yama şu anda indirilebilir durumda.
https://www.pcgamer.com/a-bug-in-the-epic-games-store-launcher-raises-cpu-temps-on-some-pcs-partial-fix-is-available/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be