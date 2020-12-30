Epic Games Launcher'ın Ryzen işlemcileri ısıtma sorununu gidermeyi amaçlayan yama yayınlandı

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Oyun dünyasının en popüler isimlerinden biri olan dijital oyun platformu Epic Games, özellikle verdiği ücretsiz oyunlar ile birçok oyuncunun kalbini fethetmiş durumda. Ancak ne yazık ki uygulamanın kendisi hala pek de kullanışlı değil. Ergonomi açısından rahat olmayan uygulama, aynı zamanda bilgisayarları da biraz zorluyor.

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Ayrıca Bkz. "Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar daha sıcak çalıştırıyor"

Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi bir Reddit kullancısının fark etmesi ve diğer kullancıların da durumu onaylaması üzerine Epic Games Launcher'ın Ryzen işlemcileri daha sıcak çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bu durumu çözmesi için bir yama yayınlandı.

Epic Games çalışanı Sergiy Galyonkin'in aktardığına göre bu durum bir hata sebebiyle meydana geliyor. Yayınlanan 11.0.2 yamasının da bu durumu düzeltmesi lazım ancak Galyonkin, bunun tam bir çözüm olmadığını da belirtiyor. PC Gamer'ın başka bir önerisi de yamayı yükledikten sonra sorunun düzelmemesi durumunda uygulamanın silinip tekrardan yüklenmesi. Ancak siz her şekilde Epic Games'i, görev yöneticisinin başlangıç kısmından pasif hale getirmeyi unutmayın.

16 MB'lık yama şu anda indirilebilir durumda.

https://www.pcgamer.com/a-bug-in-the-epic-games-store-launcher-raises-cpu-temps-on-some-pcs-partial-fix-is-available/

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