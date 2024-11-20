Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri başladı: İşte öne çıkan indirimler!

İndirimler 3 Aralık saat 19.00’a kadar devam edecek. Epic Games, bu indirim dönemini “Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi” olarak adlandırıyor. Oyunların Premium, Ultimate, Deluxe gibi dolu versiyonlarında cazip indirimler olduğunu görüyoruz. Öte yandan Steam’de Sonbahar İndirimlerinin 27 Kasım’da başlayacağını hatırlatalım.
|Oyun
|Eski Fiyat (TL)
|Yeni Fiyat (TL)
|EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Edition
|3.599,99
|1.799,99
|Star Wars Outlaws Gold Edition
|2.749
|2.061,75
|Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
|1.379
|827,40
|Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition
|2.499
|749,70
|Assassin's Creed® Valhalla Complete Edition
|2.399
|599,75
|Assassin's Creed Origins Gold Edition
|1.549
|232,35
|Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe
|549,99
|329,99
|Anno 1800 Definitive Annoversary Edition
|2.199
|1.099,50
|Overcooked! 2 - Gourmet Edition
|90
|18
|Dying Light Definitive Edition
|984
|196,80
|F1® Manager 2024 Deluxe Edition
|685
|479,50
|Punch Club 2: Complete Edition
|349
|174,50
|Thief: Master Thief Edition
|189
|28,35
|Mafia: Trilogy
|374
|93,50
|Crysis Remastered Trilogy
|105
|47,25
|Need for Speed™ Heat Deluxe Edition
|2.599,99
|129,9
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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