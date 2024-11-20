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    Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri başladı: İşte öne çıkan indirimler!

    Epic Games Store’un Muhteşem Cuma indirimleri başladı. İndirimler 3 Aralık saat 19.00’a kadar devam edecek. Öne çıkan indirimli oyunları sizin için listeledik.    
    Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri başladı Tam Boyutta Gör
    Türk Lirası ile hizmet vermeyi sürdüren Epic Games Store’da Muhteşem Cuma İndirimleri başladı. İndirime giren oyunları sizin için listeledik.

    İndirimler 3 Aralık saat 19.00’a kadar devam edecek. Epic Games, bu indirim dönemini “Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi” olarak adlandırıyor. Oyunların Premium, Ultimate, Deluxe gibi dolu versiyonlarında cazip indirimler olduğunu görüyoruz. Öte yandan Steam’de Sonbahar İndirimlerinin 27 Kasım’da başlayacağını hatırlatalım.

    Epic Games Store'da Öne Çıkan İndirimli Oyunlar
    Oyun Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL)
    EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Edition 3.599,99 1.799,99
    Star Wars Outlaws Gold Edition 2.749 2.061,75
    Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 827,40
    Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition 2.499 749,70
    Assassin's Creed® Valhalla Complete Edition 2.399 599,75
    Assassin's Creed Origins Gold Edition 1.549 232,35
    Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe 549,99 329,99
    Anno 1800 Definitive Annoversary Edition 2.199 1.099,50
    Overcooked! 2 - Gourmet Edition 90 18
    Dying Light Definitive Edition 984 196,80
    F1® Manager 2024 Deluxe Edition 685 479,50
    Punch Club 2: Complete Edition 349 174,50
    Thief: Master Thief Edition 189 28,35
    Mafia: Trilogy 374 93,50
    Crysis Remastered Trilogy 105 47,25
    Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 2.599,99 129,9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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