Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri başladı: İşte öne çıkan indirimler!

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Tam Boyutta Gör Türk Lirası ile hizmet vermeyi sürdüren Epic Games Store’da Muhteşem Cuma İndirimleri başladı. İndirime giren oyunları sizin için listeledik.

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İndirimler 3 Aralık saat 19.00’a kadar devam edecek. Epic Games, bu indirim dönemini “Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi” olarak adlandırıyor. Oyunların Premium, Ultimate, Deluxe gibi dolu versiyonlarında cazip indirimler olduğunu görüyoruz. Öte yandan Steam’de Sonbahar İndirimlerinin 27 Kasım’da başlayacağını hatırlatalım.

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Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri başladı