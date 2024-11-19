Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri

- Yılın Oyunu adayları açıklandı
- Yılın Oyunu
- En İyi Oyun Yönetimi
- En İyi Hikaye Anlatımı
- En İyi Sanat Yönetimi
- En İyi Müzik
- En İyi Ses Tasarımı
- En İyi Performans
- Games for Impact (Sosyal bir anlam/mesaj içeren oyun)
- En İyi Devam Eden Oyun
- En İyi Bağımsız Oyun
- En İyi İlk Bağımsız Oyun
- En İyi Mobil Oyun
- En İyi Topluluk Desteği
- Erişilebilirlikte İnovasyon
- En İyi Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik Oyunu
- En İyi Aksiyon Oyunu
- En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- En İyi RPG
- En İyi Dövüş Oyunu
- En İyi Aile Oyunu
- En İyi Strateji Oyunu
- En İyi Spor/Yarış Oyunu
- En İyi Çok Oyunculu Oyun
- En Çok Beklenen Oyun
- En İyi Uyarlama
- Yılın İçerik Üreticisi
- En İyi Espor Oyunu
- En İyi Espor Oyuncusu
- En İyi Espor Takımı
- Yorumlar
Yılın Oyunu adayları açıklandı
Bu yıl her ne kadar beklentimizin altında kalan bir yıl olsa da yine de üç farklı oyun dönemin en iyisi olabilecek seviyede oyunlardı. Tahmin ettiğiniz gibi bu oyunlar Astro Bot, Black Myth: Wukong ve Final Fantasy VII Rebirth. Bunlar asından Astro Bot ve Final Fantasy VII Rebirth, yedişer adaylıkla başı çekiyor.
The Game Awards ödülünü geçtiğimiz yıl Baldur's Gate 3 kazanmıştı. Daha önceki kazananlar ise şu şekilde: Elden Ring (2022), It Takes Two (2021), The Last of Us Part II (2020), Sekiro: Shadows Die Twice (2019) ve God of War (2018). Bu yılın kazananları ise 12 Aralık Perşembe günü başlayacak olan törende sahiplerini bulacak. Favori oyunlarınızı desteklemek için buradan oy verebilirsiniz. Oy vermeden önce kayıt olmanız gerekiyor.
Sizce yılın en iyi oyunu hangisi? Oy Ver 28 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Yılın Oyunu
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazi
En İyi Oyun Yönetimi
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Hikaye Anlatımı
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Metaphor: ReFantanzio
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
En İyi Sanat Yönetimi
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Metaphor: ReFantazio
- Neva
En İyi Müzik
- Astro Bot
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
En İyi Ses Tasarımı
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy VII Rebirth
- Senua’s Saga: Hellblade 2
- Silent Hill 2
En İyi Performans
- Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure
- Briana White, Final Fantasy VII Rebirth
- Humberly González, Star Wars Outlaws
- Luke Roberts, Silent Hill 2
- Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2
Games for Impact (Sosyal bir anlam/mesaj içeren oyun)
- Closer the Distance
- Indika
- Neva
- Life is Strange: Double Exposure
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: Zau
En İyi Devam Eden Oyun
- Destiny 2
- Diablo IV
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
En İyi Bağımsız Oyun
- Animal Well
- Balatro
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
En İyi İlk Bağımsız Oyun
- Balatro
- Animal Well
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
En İyi Mobil Oyun
- AFK Journey
- Balatro
- Pokémon Trading Card Game Pocket
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
En İyi Topluluk Desteği
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Erişilebilirlikte İnovasyon
- Call of Duty: Black Ops 6
- Diablo IV
- Dragon Age: The Veilguard
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Star Wars Outlaws
En İyi Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik Oyunu
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard’s Wrath 2
- Batman: Arkham Shadow
- Metal: Hellsinger VR
- Metro Awakening
En İyi Aksiyon Oyunu
- Black Myth: Wukong
Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- Stellar Blade
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- ASTRO BOT
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
En İyi RPG
- Dragon’s Dogma 2
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Dövüş Oyunu
- Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames)
- Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco)
- Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)
- MultiVersus (Player First Games/WB Games)
- Tekken 8 (Bandai Namco)
En İyi Aile Oyunu
- Princess Peach: Showtime!
- Astro Bot
- Super Mario Party Jamboree
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- The Plucky Squire
En İyi Strateji Oyunu
- Frostpunk 2 (11 Bit Studios)
- Age of Mythology: Retold (World’s Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)
- Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)
- Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- F1 24
- EA Sports FC 25
- NBA 2K25
- Top Spin 2K25
- WWE 2K24
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- Super Mario Party Jamboree
- Tekken 8
- Warhammer 40K: Space Marine 2
En Çok Beklenen Oyun
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Grand Theft Auto VI
- Metroid Prime 4: Beyond
- Monster Hunter Wilds
En İyi Uyarlama
- Arcane
- Fallout
- Knuckles
- Like a Dragon: Yakuza
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Yılın İçerik Üreticisi
- CaseOh
- IlloJuan
- Techno Gamerz
- TypicalGamer
- Usada Pekora
En İyi Espor Oyunu
- DOTA 2
- Counter-Strike 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
En İyi Espor Oyuncusu
- 33 – Neta Shapira
- Aleksib – Aleksi Virolainen
- Chovy – Jeong Ji-hoon
- Faker – Lee Sang-hyeok
- ZyWoO – Mathieu Herbaut
- ZmjjKk – Zheng Yongkang
En İyi Espor Takımı
- Bilibili Gaming (League of Legends)
- Gen.G (League of Legends)
- NAVI (Counter-Strike)
- T1 (League of Legends)
- Team Liquid (DOTA 2)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..