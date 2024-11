Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri

The Game Awards ödülünü geçtiğimiz yıl Baldur's Gate 3 kazanmıştı. Daha önceki kazananlar ise şu şekilde: Elden Ring (2022), It Takes Two (2021), The Last of Us Part II (2020), Sekiro: Shadows Die Twice (2019) ve God of War (2018). Bu yılın kazananları ise 12 Aralık Perşembe günü başlayacak olan törende sahiplerini bulacak. Favori oyunlarınızı desteklemek için buradan oy verebilirsiniz. Oy vermeden önce kayıt olmanız gerekiyor.

Sizce yılın en iyi oyunu hangisi? Final Fantasy VII Rebirth Elden Ring Shadow of the Erdtree Astro Bot Black Myth: Wukong Balatro Metaphor: ReFantazi Oy Ver 28 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce yılın en iyi oyunu hangisi? Final Fantasy VII Rebirth Elden Ring Shadow of the Erdtree Astro Bot Black Myth: Wukong Balatro Metaphor: ReFantazi Anket Sonlandı 28 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce yılın en iyi oyunu hangisi? 0% Final Fantasy VII Rebirth 0 oy 14% Elden Ring Shadow of the Erdtree 4 oy 25% Astro Bot 7 oy 57% Black Myth: Wukong 16 oy 0% Balatro 0 oy 4% Metaphor: ReFantazi 1 oy 28 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön