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    Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri

    Oyun dünyasında 2024'ün en iyileri belli oluyor. The Game Awards 2024 aday listesine Final Fantasy VII Rebirth damgasını vurdu. Peki yılın oyunu sizce hangisi?        
    Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2024'ün en iyileri Tam Boyutta Gör
    Yeni neslin dördüncü yılını da geride bırakıyoruz ve yine ne yazık ki oyun anlamında çok dolu bir yıl geçiremedik. Şimdi 2024'ün sonuna yaklaşmış olmamız ile, oyun dünyasının en prestijli ödül töreni The Game Awards'ın 2024 adayları açıklandı. Gelin bu yılki kategorilere ve adaylara yakından bakalım. Üstelik her sene olduğu gibi sizler de oy verebilirsiniz.

    Yılın Oyunu adayları açıklandı

    Bu yıl her ne kadar beklentimizin altında kalan bir yıl olsa da yine de üç farklı oyun dönemin en iyisi olabilecek seviyede oyunlardı. Tahmin ettiğiniz gibi bu oyunlar Astro Bot, Black Myth: Wukong ve Final Fantasy VII Rebirth. Bunlar asından Astro Bot ve Final Fantasy VII Rebirth, yedişer adaylıkla başı çekiyor.

    The Game Awards ödülünü geçtiğimiz yıl Baldur's Gate 3 kazanmıştı. Daha önceki kazananlar ise şu şekilde: Elden Ring (2022), It Takes Two (2021), The Last of Us Part II (2020), Sekiro: Shadows Die Twice (2019) ve God of War (2018). Bu yılın kazananları ise 12 Aralık Perşembe günü  başlayacak olan törende sahiplerini bulacak. Favori oyunlarınızı desteklemek için buradan oy verebilirsiniz. Oy vermeden önce kayıt olmanız gerekiyor.

    Sizce yılın en iyi oyunu hangisi? Oy Ver 28 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

    Yılın Oyunu

    • Astro Bot
    • Balatro
    • Black Myth: Wukong
    • Elden Ring Shadow of the Erdtree
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Metaphor: ReFantazi

    En İyi Oyun Yönetimi

    • Astro Bot
    • Balatro
    • Black Myth: Wukong
    • Elden Ring Shadow of the Erdtree
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Metaphor: ReFantazio

    En İyi Hikaye Anlatımı

    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Like a Dragon: Infinite Wealth
    • Metaphor: ReFantanzio
    • Senua’s Saga: Hellblade II
    • Silent Hill 2

    En İyi Sanat Yönetimi

    • Astro Bot
    • Black Myth: Wukong
    • Elden Ring Shadow of the Erdtree
    • Metaphor: ReFantazio
    • Neva

    En İyi Müzik

    • Astro Bot
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Metaphor: ReFantazio
    • Silent Hill 2
    • Stellar Blade

    En İyi Ses Tasarımı

    • Astro Bot
    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Senua’s Saga: Hellblade 2
    • Silent Hill 2

    En İyi Performans

    • Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure
    • Briana White, Final Fantasy VII Rebirth
    • Humberly González, Star Wars Outlaws
    • Luke Roberts, Silent Hill 2
    • Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2

    Games for Impact (Sosyal bir anlam/mesaj içeren oyun)

    • Closer the Distance
    • Indika
    • Neva
    • Life is Strange: Double Exposure
    • Senua’s Saga: Hellblade II
    • Tales of Kenzera: Zau

    En İyi Devam Eden Oyun

    • Destiny 2
    • Diablo IV
    • Final Fantasy XIV
    • Fortnite
    • Helldivers 2

    En İyi Bağımsız Oyun

    • Animal Well
    • Balatro
    • Lorelei and the Laser Eyes
    • Neva
    • UFO 50

    En İyi İlk Bağımsız Oyun

    • Balatro
    • Animal Well
    • Manor Lords
    • Pacific Drive
    • The Plucky Squire

    En İyi Mobil Oyun

    • AFK Journey
    • Balatro
    • Pokémon Trading Card Game Pocket
    • Wuthering Waves
    • Zenless Zone Zero

    En İyi Topluluk Desteği

    • Baldur’s Gate 3
    • Final Fantasy XIV
    • Fortnite
    • Helldivers 2
    • No Man’s Sky

    Erişilebilirlikte İnovasyon

    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Diablo IV
    • Dragon Age: The Veilguard
    • Prince of Persia: The Lost Crown
    • Star Wars Outlaws

    En İyi Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik Oyunu

    • Arizona Sunshine Remake
    • Asgard’s Wrath 2
    • Batman: Arkham Shadow
    • Metal: Hellsinger VR
    • Metro Awakening

    En İyi Aksiyon Oyunu

    • Black Myth: Wukong
      Call of Duty: Black Ops 6
    • Helldivers 2
    • Stellar Blade
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2

    En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

    • ASTRO BOT
    • Prince of Persia: The Lost Crown
    • Silent Hill 2
    • Star Wars Outlaws
    • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

    En İyi RPG

    • Dragon’s Dogma 2
    • Elden Ring Shadow of the Erdtree
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Like a Dragon: Infinite Wealth
    • Metaphor: ReFantazio

    En İyi Dövüş Oyunu

    • Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames)
    • Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco)
    • Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)
    • MultiVersus (Player First Games/WB Games)
    • Tekken 8 (Bandai Namco)

    En İyi Aile Oyunu

    • Princess Peach: Showtime!
    • Astro Bot
    • Super Mario Party Jamboree
    • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
    • The Plucky Squire

    En İyi Strateji Oyunu

    • Frostpunk 2 (11 Bit Studios)
    • Age of Mythology: Retold (World’s Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)
    • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)
    • Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)
    • Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)

    En İyi Spor/Yarış Oyunu

    • F1 24
    • EA Sports FC 25
    • NBA 2K25
    • Top Spin 2K25
    • WWE 2K24

    En İyi Çok Oyunculu Oyun

    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Helldivers 2
    • Super Mario Party Jamboree
    • Tekken 8
    • Warhammer 40K: Space Marine 2

    En Çok Beklenen Oyun

    • Death Stranding 2: On the Beach
    • Ghost of Yotei
    • Grand Theft Auto VI
    • Metroid Prime 4: Beyond
    • Monster Hunter Wilds

    En İyi Uyarlama

    • Arcane
    • Fallout
    • Knuckles
    • Like a Dragon: Yakuza
    • Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

    Yılın İçerik Üreticisi

    • CaseOh
    • IlloJuan
    • Techno Gamerz
    • TypicalGamer
    • Usada Pekora

    En İyi Espor Oyunu

    • DOTA 2
    • Counter-Strike 2
    • League of Legends
    • Mobile Legends: Bang Bang
    • Valorant

    En İyi Espor Oyuncusu

    • 33 – Neta Shapira
    • Aleksib – Aleksi Virolainen
    • Chovy – Jeong Ji-hoon
    • Faker – Lee Sang-hyeok
    • ZyWoO – Mathieu Herbaut
    • ZmjjKk – Zheng Yongkang

    En İyi Espor Takımı

    • Bilibili Gaming (League of Legends)
    • Gen.G (League of Legends)
    • NAVI (Counter-Strike)
    • T1 (League of Legends)
    • Team Liquid (DOTA 2)
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    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 47 dakika önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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