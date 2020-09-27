Epic Games, Spotify ve bazı uygulama geliştiriciler Apple'a karşı koalisyon oluşturdular

Tam Boyutta Gör

Apple'ın App Store'un uygulama içi satın alımlar politikalarına itiraz eden birkaç uygulama geliştiricisi, kendilerini 'uygulama ekosisteminde seçim özgürlüğünü ve adil rekabeti savunmak için sektör lideri şirketler tarafından kurulan bağımsız bir kar amacı gütmeyen kuruluş' olarak tanımlayan Coalition for App Fairness'ı kurdu. Epic Games , Spotify, Deezer ve Tinder'ın geliştiricisi MatchGroup'un da dahil olduğu koalisyonun toplam kurucu üye sayısı ise 13.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ve Microsoft, Win10'da Snapdragon uyumluluğu için iş birliği yapacak"

İlginizi Çekebilir

Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı

Koalisyonun kurulması için 3 ana sebep gösterildi

Coalition for App Fairness, asıl kurulma amaçlarının üç konuyu ele almak olduğunu söylüyor. Belirtilen bu üç konu: rekabet karşıtı uygulama mağazası politikaları, Apple'ın % 30 komisyonun fazla olması ve tüketiciler için alternatif bir uygulama kaynağı olmaması.

Coalition for App Fairness, internet sitesinde; tüketicilerin tercihlerini korumaya, rekabeti teşvik etmeye ve dünya çapındaki tüm uygulama ve oyun geliştiricileri için eşit bir oyun alanı yaratmaya kendini adamış her büyüklükteki, herhangi bir sektördeki şirketi memnuniyetle koalisyona dahil edeceklerini bildiriyor.

Tam Boyutta Gör

Koalisyon, Apple'ın uygulama komisyonlarından yılda 15 milyar dolar kazandığını iddia ediyor ve %30'luk kesintiyi ödeme sağlayıcılar tarafından alınan maksimum %5'lik kesintiyle karşılaştırıyor.

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney: “Geliştiricilerin temel özgürlükleri saldırı altında. İçerik oluşturucuların uygulama geliştirme ve kullanıcıyla doğrudan iş yapma temel haklarını savunmak için Coalition for App Fairness'a katılıyoruz. Haklarını geri almaya ve bugün uygulama mağazalarında var olan rekabete aykırı davranışlara meydan okumaya hazır herhangi bir şirketin savunucusuyuz." ifadelerinde bulundu.

https://www.xda-developers.com/coalition-for-app-fairness-non-profit-oppose-apple-google-app-store-practices/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.