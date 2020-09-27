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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games, Spotify ve bazı uygulama geliştiriciler Apple'a karşı koalisyon oluşturdular

    Apple'ın uygulama içi satın alımlar konusundaki tutumuna karşılık olarak Spotify, Epic, Deezer ve MatchGroup gibi uygulama geliştiriciler tepkilerini göstermek için bir koalisyon oluşturdular
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Epic Games, Spotify ve bazı uygulama geliştiriciler Apple'a karşı koalisyon oluşturdular
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    Apple'ın App Store'un uygulama içi satın alımlar politikalarına itiraz eden birkaç uygulama geliştiricisi, kendilerini 'uygulama ekosisteminde seçim özgürlüğünü ve adil rekabeti savunmak için sektör lideri şirketler tarafından kurulan bağımsız bir kar amacı gütmeyen kuruluş' olarak tanımlayan Coalition for App Fairness'ı kurdu. Epic Games , Spotify, Deezer ve Tinder'ın geliştiricisi MatchGroup'un  da dahil olduğu koalisyonun toplam kurucu üye sayısı ise 13.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm ve Microsoft, Win10'da Snapdragon uyumluluğu için iş birliği yapacak"

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    Koalisyonun kurulması için 3 ana sebep gösterildi

    Coalition for App Fairness, asıl kurulma amaçlarının üç konuyu ele almak olduğunu söylüyor. Belirtilen bu üç konu: rekabet karşıtı uygulama mağazası politikaları, Apple'ın % 30 komisyonun fazla olması ve tüketiciler için alternatif bir uygulama kaynağı olmaması.

    Coalition for App Fairness, internet sitesinde; tüketicilerin tercihlerini korumaya, rekabeti teşvik etmeye ve dünya çapındaki tüm uygulama ve oyun geliştiricileri için eşit bir oyun alanı yaratmaya kendini adamış her büyüklükteki, herhangi bir sektördeki şirketi memnuniyetle koalisyona dahil edeceklerini bildiriyor.

    Epic Games, Spotify ve bazı uygulama geliştiriciler Apple'a karşı koalisyon oluşturdular
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    Koalisyon, Apple'ın uygulama komisyonlarından yılda 15 milyar dolar kazandığını iddia ediyor ve %30'luk kesintiyi ödeme sağlayıcılar tarafından alınan maksimum %5'lik kesintiyle karşılaştırıyor.

    Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney: “Geliştiricilerin temel özgürlükleri saldırı altında. İçerik oluşturucuların uygulama geliştirme ve kullanıcıyla doğrudan iş yapma temel haklarını savunmak için Coalition for App Fairness'a katılıyoruz. Haklarını geri almaya ve bugün uygulama mağazalarında var olan rekabete aykırı davranışlara meydan okumaya hazır herhangi bir şirketin savunucusuyuz." ifadelerinde bulundu.



    https://www.xda-developers.com/coalition-for-app-fairness-non-profit-oppose-apple-google-app-store-practices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 3 sa. en beğenilen FlyingUnderpants
    Çıkarsa onlarda çöker zira yerlerine başkaları geçer bu kurallara razı olan çok.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    FlyingUnderpants 3 sa.
    Bugün belli başlı uygulamalar birlik olup Apple ekosisteminden çıksa, sistem çöker.



    15bin verip Apple kullanan birinin Spotify ve Tinder'a ulaşamadığını düşünün. Bir sonraki telefonu Android olur.
    Bugün belli başlı uygulamalar birlik olup Apple ekosisteminden çıksa, sistem çöker. 15bin verip Apple kullanan birinin Spotify ve Tinder'a ulaşa...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 35 dk.
    Olay çok basit. IOS sisteminde fiyatlara % 30 zam yaparsınız. Nasıl Apple cihaz fiyatlarında vergi kısmını ekstra yazıyor, biz de devletin nasıl geçirdiğini görüyoruz, içerik üreticileri de ücretin sabit olduğunu, % 30 Apple vergisi diye belirtir. Fancıklar hariç gayet tepki çekecek bir geçici yöntem.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 sa.
    Bu tür restleşmeler her iki tarafa da zarar verir ancak ekonomisi güçlü olan taraf kayıplarına rağmen süreci atlatabilir.
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    catastrop (Hidayet Talha Kuş) 2 sa.
    Bu firmaların hiçbirinin bu işe kendi deyişleriyle "fairness" yani eşitlikten adaletten yana oldukları için giriştiğini hiç sanmıyorum. Tek amaçları daha çok para kazanmak, apple'a verecekleri parayı kendi ceplerine indirmek istiyorlar, ya da apple'a verdikleri kısmı indirim gibi gösterip daha çok müşteri toplamak, başka yani sürümden kazanmak.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. catastrop
    Amazona %15 kıyağı cekiyorsa adamlar niye %30’a boyun eğsin
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    435 19 dk. catastrop
    kafaya bak, daha çok para kazanmak isteyen onlar mı apple mı?
    youtube aile premium ios'ta kaç para, webden kaç para bakıver. arada her ay 10tl komisyon koyan apple, youtube (google) aynı parayı kazanıyor, sen her ay 10tl apple'a gönderiyorsun hayrına.

    bunu da normal gören varsa aklına şaşarım. bütün işletim sistemleri bu sisteme dönsün, windows kullanan her yazılım ve üyelik için %30 komisyon ödemek zorunda kalsın microsofta. işinize gelmiyorsa windows kullanmayın gidin linux kullanın dersiniz.
    bir söz vardır bilirsiniz; dünyada kerizler olmasa akıllılar aç kalırdı.
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    yorumculuklar 2 sa.
    Çok ilginç bir durum gerçekten. İceride verilen örneklerden birisi Amazon’un Kine’ı... Amazon’un diğer alanlarda Apple’dan hiçbir farkı yok. Bu noktada geliştiriciler neden web uygulamalarına ağırlık vermiyor anlamış değilim. Apple benim şartlarım ağır geliyorsa web uygulaması yayınla diyor, kendi şartlarında.
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    435 17 dk. yorumculuklar
    emin misiniz? epic'i bu yüzden banlamıştı appstore'dan. web'den ios'ta çalışan bir şey için üyelik veya coin alışverişi yaptırtmıyor. gücünün yetemediği amazon google gibi şirketlere müdahale etmiyor.
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    hopeyoung 3 sa.
    Ülkeler bile şirketlerin genel merkezini ellerinde tutamazken apple ne yapacak acaba?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 sa.
    Nvidia, microsoft ve amazon gibi cloud gaming firmaları neden yeterince ses çıkarmıyor apple’a?!
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    FlyingUnderpants 3 sa.
    Bugün belli başlı uygulamalar birlik olup Apple ekosisteminden çıksa, sistem çöker.



    15bin verip Apple kullanan birinin Spotify ve Tinder'a ulaşamadığını düşünün. Bir sonraki telefonu Android olur.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. FlyingUnderpants
    Çıkarsa onlarda çöker zira yerlerine başkaları geçer bu kurallara razı olan çok.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    th9 3 sa. yeni yorumcu FlyingUnderpants
    tidal kullanıyorum spotifydan daha iyi
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    Yacatisma 2 sa. FlyingUnderpants
    Hocam bunlar sadece kamuoyu ve baski olusturarak indirim yapmaya zorlamak. Yoksa hicbir app in afedersiniz g*tu yemek app storedan cikmaya. Spotify'in suan 100 milyon kullanici var ve bunun 50 milyonu ios sisteminde bulunuyordur diyebiliriz.
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