Qualcomm ve Microsoft, Win10'da Snapdragon uyumluluğu için iş birliği yapacak

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Microsoft, Ignite Geliştirici Konferansı sırasında, App Assure programının, Snapdragon Mobil Bilgi İşlem Platformu da dahil olmak üzere ARM64 işlemcileri kullanan Windows 10 cihazlarda kurumsal ve bireysel müşterilerine genişleyeceğini duyurarak Qualcomm ile iş birliği yapacaklarını açıkladı. Bu iş birliği, temel olarak Snapdragon bilgisayar platformunda Windows 10 uygulamalarının uyumluluğunu sağlamaya odaklanıyor. Bu ortaklık, kullanıcıların Windows 10 uygulamalarını, Snapdragon destekli cihazlarda güvenle çalıştırmasına izin verecek.

Qualcomm ve Microsoft iş birliği

Qualcomm'dan yapılan açıklamada: "Microsoft'un FastTrack ile Uygulama Güvencesi programı, müşterilerin, geliştiricilerin ve bağımsız yazılım satıcılarının, uygun müşteriler için hiçbir ek maliyet olmaksızın uygulama uyumluluğu sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir hizmettir. Programın odak noktası, tedarikçilerin Snapdragon hesaplama platformlarında Windows 10 uygulamalarının uyumluluğunu sağlamaları ve böylece herhangi bir yerde çalışan kullanıcıların Windows 10 uygulamalarını Snapdragon destekli cihazlarda güvenle kullanabilmelerini sağlamak olacak." ifadelerine yer verildi.

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Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Keith Kressin, mobil bilgi işlemin geleceğinin, 4G / 5G bağlantısıyla donatılmış, güçlü, ince ve hafif, birkaç gün süren pil ömrü sunan PC'ler olduğuna değinerek, Microsoft'un Uygulama Güvencesi programının, Snapdragon destekli Windows dizüstü bilgisayarlarda ve 2'si 1 arada cihazlarda harika kullanıcı deneyimleri sağlamaya yardımcı olacağını belirtti.

https://www.xiaomitoday.com/qualcomm-and-microsoft-announced-snapdragon-compatibility-in-win10/

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