Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı
Epic Games Store'da 28 Mart tarihine kadar sürecek bahar indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların Steam ile benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.
Bunlar arasından Hogwarts Legacy 549,50 TL, Battlefield™ 2042 74,99 TL, Mount & Blade 2: Bannerlord 329,99 TL ve EA SPORTS FC 24 ise 419,99 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Üstelik etkinlik boyunca Epic Ödülleri de %10'a çıkarıldı. Epic Games bahar indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|749 TL
|374,50 TL
|-%50
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|719,40 TL
|-%40
|Prince of Persia: The Lost Crown
|849 TL
|409,40 TL
|-%40
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|549,50 TL
|-%50
|The Crew™ Motorfest Standard Edition
|1.199 TL
|599,50 TL
|-%50
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|207,25 TL
|-%75
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|944,99 TL
|-%55
|Far Cry® 6
|699 TL
|174,75 TL
|-%75
|Battlefield™ 2042
|599 TL
|89,99 TL
|-%85
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|119,99 TL
|-%90
|Battlefield 5
|499 TL
|74,99 TL
|-%85
|Dead Space
|1.799 TL
|719,99 TL
|-%60
|Metro Exodus
|187 TL
|37,40 TL
|-%80
|Red Deat Redemption 2
|1.499 TL
|494,67 TL
|-%67
|999 TL
|499,50 TL
|-%50
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|549,99 TL
|329,99 TL
|-%40
|EA SPORTS FC 24
|2.000,99 TL
|419,99 TL
|-%80
|451,05 TL
|225,52 TL
|-%50
|The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
|349 TL
|87,25 TL
|-%75
|Disco Elysium – The Final Cut
|877 TL
|219,25 TL
|-%75
|Remnant: From the Ashes
|124 TL
|37,20 TL
|-%70
|Saints Row
|374,22 TL
|123,49 TL
|-%67
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.