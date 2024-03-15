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    Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Bahar İndirimleri başladı. İşte Bahar indirimlerinde öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...       
    Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Steam’in Bahar indirimlerine alışmış olsak da, indirimler bununla sınırlı değil. Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların adeta son kalesi olan Epic Games Store'da ücretsiz oyun ve indirim fırsatları devam ediyor. Son olarak Epic Games Store'da merakla beklenen Bahar İndirimleri başladı. İşte FC 24, Star Wars Jedi: Survivor, Read Dead Redemption 2 dahil olmak üzere indirime giren tüm oyunlar...

    Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı

    Epic Games Store'da 28 Mart tarihine kadar sürecek bahar indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların Steam ile benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.

    Bunlar arasından Hogwarts Legacy 549,50 TL, Battlefield™ 2042 74,99 TL, Mount & Blade 2: Bannerlord 329,99 TL ve EA SPORTS FC 24 ise 419,99 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Üstelik etkinlik boyunca Epic Ödülleri de %10'a çıkarıldı. Epic Games bahar indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    Epic Games Bahar İndirimleri 2024
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Grand Theft Auto (GTA) 5 749 TL 374,50 TL -%50
    Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL 719,40 TL -%40
    Prince of Persia: The Lost Crown 849 TL 409,40 TL -%40
    Hogwarts Legacy 1.099 TL 549,50 TL -%50
    The Crew™ Motorfest Standard Edition 1.199 TL 599,50 TL -%50
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 TL 207,25 TL -%75
    STAR WARS Jedi: Survivor 2.099 TL 944,99 TL -%55
    Far Cry® 6 699 TL 174,75 TL -%75
    Battlefield™ 2042 599 TL 89,99 TL -%85
    Need for Speed Unbound 1.199 TL 119,99 TL -%90
    Battlefield 5 499 TL 74,99 TL -%85
    Dead Space 1.799 TL 719,99 TL -%60
    Metro Exodus 187 TL 37,40 TL -%80
    Red Deat Redemption 2 1.499 TL 494,67 TL -%67

    Cyberpunk 2077

    		 999 TL 499,50 TL -%50
    Mount & Blade 2: Bannerlord 549,99 TL 329,99 TL -%40
    EA SPORTS FC 24 2.000,99 TL 419,99 TL -%80

    Dead by Daylight

    		 451,05 TL 225,52 TL -%50
    The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition 349 TL 87,25 TL -%75
    Disco Elysium – The Final Cut 877 TL 219,25 TL -%75
    Remnant: From the Ashes 124 TL 37,20 TL -%70
    Saints Row 374,22 TL 123,49 TL -%67
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    yürürken ayaktan çıt çıt ses gelmesi sanayide ne iş yapılır 4k yayınları zor mu tabu xl ve xxl farkı motor tehlikeli mi

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