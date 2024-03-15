Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör Steam’in Bahar indirimlerine alışmış olsak da, indirimler bununla sınırlı değil. Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların adeta son kalesi olan Epic Games Store'da ücretsiz oyun ve indirim fırsatları devam ediyor. Son olarak Epic Games Store'da merakla beklenen Bahar İndirimleri başladı. İşte FC 24, Star Wars Jedi: Survivor, Read Dead Redemption 2 dahil olmak üzere indirime giren tüm oyunlar...

Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı

Epic Games Store'da 28 Mart tarihine kadar sürecek bahar indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların Steam ile benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.

Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %80'e varan fırsatlar 2 sa. önce eklendi

Bunlar arasından Hogwarts Legacy 549,50 TL, Battlefield™ 2042 74,99 TL, Mount & Blade 2: Bannerlord 329,99 TL ve EA SPORTS FC 24 ise 419,99 TL'den kullanıcılara sunuluyor. Üstelik etkinlik boyunca Epic Ödülleri de %10'a çıkarıldı. Epic Games bahar indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

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Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte fırsatlar