Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %80'e varan fırsatlar

    Merakla beklenen Steam İlbahar İndirimleri 2024 başladı. Steam İlkbahar İndirimleri'nde yüzde 80'e varan indirimler için son tarih 21 Mart 2024. işte Steam'de indirime giren oyunlar...
    Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %80'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu ayı tamamen indirimlerle geçiyor. Özellikle PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, son dönemde oldukça hareketli. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam'in ilkbahar indirimleri başladı. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Steam İlkbahar İndirimleri başladı

    Steam ilkbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 21 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (637 TL), FC 24 69.99 dolar yerine 13.99 dolar (450 TL) ve Grand Theft Auto V 39.98 dolar yerine 14,98 dolardan (482 TL) satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

    Steam ilkbahar indirimleri
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Last of Us™ Part I 59.99 Dolar 40.19 Dolar (1.288 TL) -%33
    Diablo® IV 69,99 Dolar 34.99 Dolar (1.122 TL) -%50
    Resident Evil Village 29.99 Dolar 11.99 Dolar (385 TL) -%60
    Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition 59.99 Dolar 22.19 Dolar (704 TL) -%63
    Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle 18.99 Dolar 6.64 Dolar (212 TL) -%65
    Fallout Franchise Bundle 147.91 Dolar 37.94 Dolar (1.217 TL) -%74

    Cyberpunk 2077

    		 44,99 Dolar 22.49 Dolar (722 TL) -%50
    Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle 67.48 Dolar 38.27 (1.226 TL) -%43
    Mount & Blade 2: Bannerlord 19.99 Dolar 11.99 Dolar (385 TL) -%40
    EA SPORTS FC 24 69.99 Dolar 13.99 Dolar (1.007 TL) -%80

    Dead by Daylight

    		 10.49 Dolar 4.19 Dolar (134 TL) -%60

    Devil May Cry 5

    		 22.49 Dolar 7.42 Dolar (238 TL) -%67

    Resident Evil 2

    		 29.99 Dolar 7.49 Dolar (240TL) -%75

    Little Nightmares I & II

    		 43.73 Dolar 9.74 Dolar (312 TL) -%75

    Dead Rising 3

    		 22.49 Dolar 6.74 Dolar (216 TL) -%70

    Don't Starve Together

    		 7.99 Dolar 2.71 Dolar (87 TL) -%65

    Killing Floor 2 Ultimate Edition

    		 29.99 Dolar 5.99 Dolar (192 TL) -%80

    The Forest

    		 10.49 Dolar 2.62 Dolar (84TL) -%75

    Sons Of The Forest

    		 14.99 Dolar 11.24 Dolar (360 TL) -%25
    The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) 29.99 Dolar 7.49 dolar (241 TL) -%75
    Baldur’s Gate 3 34.99 Dolar 31.49 dolar (1.030 TL) -%10
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RichesMen +121 Moueson +66 oly1786 +46 burock1907 +44 xbatmanx +31 erdem552 +31 Sánchez +30 DISTURBED +29 Esxici +27 wolferto +27
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    129 Kişi Okuyor (3 Üye, 126 Misafir) 23 Masaüstü 106 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2490 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    steam indirimleri, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı337b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prizden ateş çıkması ilçe emniyet müdürlüğü neden arar arabaya seramik kaplama yaptiranlar elektrikli ocak ışığı yanıyor ama ısıtmıyor solmayan siyah pantolon

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız