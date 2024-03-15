Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %80'e varan fırsatlar

Steam İlkbahar İndirimleri başladı
Steam ilkbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 21 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (637 TL), FC 24 69.99 dolar yerine 13.99 dolar (450 TL) ve Grand Theft Auto V 39.98 dolar yerine 14,98 dolardan (482 TL) satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us™ Part I
|59.99 Dolar
|40.19 Dolar (1.288 TL)
|-%33
|Diablo® IV
|69,99 Dolar
|34.99 Dolar (1.122 TL)
|-%50
|Resident Evil Village
|29.99 Dolar
|11.99 Dolar (385 TL)
|-%60
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99 Dolar
|22.19 Dolar (704 TL)
|-%63
|Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle
|18.99 Dolar
|6.64 Dolar (212 TL)
|-%65
|Fallout Franchise Bundle
|147.91 Dolar
|37.94 Dolar (1.217 TL)
|-%74
|44,99 Dolar
|22.49 Dolar (722 TL)
|-%50
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48 Dolar
|38.27 (1.226 TL)
|-%43
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99 Dolar
|11.99 Dolar (385 TL)
|-%40
|EA SPORTS FC 24
|69.99 Dolar
|13.99 Dolar (1.007 TL)
|-%80
|10.49 Dolar
|4.19 Dolar (134 TL)
|-%60
|22.49 Dolar
|7.42 Dolar (238 TL)
|-%67
|29.99 Dolar
|7.49 Dolar (240TL)
|-%75
|43.73 Dolar
|9.74 Dolar (312 TL)
|-%75
|22.49 Dolar
|6.74 Dolar (216 TL)
|-%70
|7.99 Dolar
|2.71 Dolar (87 TL)
|-%65
|29.99 Dolar
|5.99 Dolar (192 TL)
|-%80
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (84TL)
|-%75
|14.99 Dolar
|11.24 Dolar (360 TL)
|-%25
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|29.99 Dolar
|7.49 dolar (241 TL)
|-%75
|Baldur’s Gate 3
|34.99 Dolar
|31.49 dolar (1.030 TL)
|-%10
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