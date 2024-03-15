Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu ayı tamamen indirimlerle geçiyor. Özellikle PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, son dönemde oldukça hareketli. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Steam'in ilkbahar indirimleri başladı. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Steam İlkbahar İndirimleri başladı

Steam ilkbahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar artık dolara endeksli. 21 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 19.79 dolar (637 TL), FC 24 69.99 dolar yerine 13.99 dolar (450 TL) ve Grand Theft Auto V 39.98 dolar yerine 14,98 dolardan (482 TL) satın alınabiliyor.

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İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Alan Wake, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi başarılı yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz.

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Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %80'e varan fırsatlar