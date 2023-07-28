Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Homeworld Remastered Collection ve Severed Steel
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 27 Temmuz- 3 Ağustos
- 3 Ağustos- 10 Ağustos
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Homeworld Remastered Collection ve Severed Steel
Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında simülasyon ve strateji türündeki Homeworld Remastered Collection ve FPS türündeki Severed Steel yer alıyor. Her iki yapım, 27 Temmuz'dan 3 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Ayrıca Epic Games, önümüzdeki hafta 3 ila 10 Ağustos tarihleri arasında sunulacak ücretsiz oyunları da açıkladı. Bunlar ise Bloons TD 6 ve Loop Hero olacak.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
27 Temmuz- 3 Ağustos
3 Ağustos- 10 AğustosBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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