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    Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları: 1100TL değerinde 9 oyun hediye

    Amazon Prime Gaming ile Ağustos 2023 oyunları belli oldu. Prime Gaming kütüphanesine bu ay 1100 TL değerinde 9 oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ağustos ayı hediyeleri.
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    Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları: 9 oyun hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 1.100TL değerinde 9 yeni oyun ve Diablo IV, Fall Guys ve World of Warcraftiçin bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ağustos ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları

    Hatırlayacak olursak Prime Gaming Temmuz oyunları arasında Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Star Wars: The Force Unleashed dahil toplam 600 TL değerinde 8 oyun yer alıyordu.

    Amazon Prime Gaming'in Ağustos 2023 listesine baktığımızda, yine oyunların bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede PayDay 2, Quake 4 ve Star Wars: The Force Unleashed 2 dahil olmak üzere 9 farklı oyun yer alıyor. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri ise 1.100TL

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Ağustos ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar

    3 Ağustos

    • PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC

    10 Ağustos 

    • Farming Simulator 19 
    • Blade Assault
    • Quake 4

    17 Ağustos

    • Star Wars: The Force Unleashed 2
    • Foretales
    • Driftland: The Magic Revival 

    24 Ağustos

    • In Sound Mind

    25 Ağustos

    • Summertime Madness
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