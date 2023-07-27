Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları: 1100TL değerinde 9 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 1.100TL değerinde 9 yeni oyun ve Diablo IV, Fall Guys ve World of Warcraftiçin bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ağustos ayı hediyeleri...

Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları

Hatırlayacak olursak Prime Gaming Temmuz oyunları arasında Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Star Wars: The Force Unleashed dahil toplam 600 TL değerinde 8 oyun yer alıyordu.

Amazon Prime Gaming'in Ağustos 2023 listesine baktığımızda, yine oyunların bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede PayDay 2, Quake 4 ve Star Wars: The Force Unleashed 2 dahil olmak üzere 9 farklı oyun yer alıyor. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri ise 1.100TL

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Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ağustos ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar

3 Ağustos

PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC

10 Ağustos

Farming Simulator 19

Blade Assault

Quake 4

17 Ağustos

Star Wars: The Force Unleashed 2

Foretales

Driftland: The Magic Revival

24 Ağustos

In Sound Mind

25 Ağustos

Summertime Madness

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Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları: 9 oyun hediye!