Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları: 1100TL değerinde 9 oyun hediye

- Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları
- Ağustos ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar
- 3 Ağustos
- 10 Ağustos
- 17 Ağustos
- 24 Ağustos
- 25 Ağustos
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Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları
Hatırlayacak olursak Prime Gaming Temmuz oyunları arasında Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Star Wars: The Force Unleashed dahil toplam 600 TL değerinde 8 oyun yer alıyordu.
Amazon Prime Gaming'in Ağustos 2023 listesine baktığımızda, yine oyunların bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede PayDay 2, Quake 4 ve Star Wars: The Force Unleashed 2 dahil olmak üzere 9 farklı oyun yer alıyor. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri ise 1.100TL
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Ağustos ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar
3 Ağustos
- PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC
10 Ağustos
- Farming Simulator 19
- Blade Assault
- Quake 4
17 Ağustos
- Star Wars: The Force Unleashed 2
- Foretales
- Driftland: The Magic Revival
24 Ağustos
- In Sound Mind
25 Ağustos
- Summertime Madness
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