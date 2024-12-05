Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga ve Bus Simulator 21 Next Stop
- 5 Aralık - 12 Aralık
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga ve Bus Simulator 21 Next Stop
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga ve Bus Simulator 21 Next Stop, geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Bunlar arasından Bus Simulator 21 Next Stop, büyük bir şehirde otobüs şoförü olup farklı güzergâhlarda yolculuk yapma ve yolcuları alıp dilediği durakta bırakma üzerine kurulu olan bir yapım. LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga ise, seriye ait dokuz filmin tamamını LEGO serisine taşıyor.
LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga ve Bus Simulator 21 Next Stop, Epic Games Store'da 5 Aralık tarihinden 12 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
5 Aralık - 12 AralıkBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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