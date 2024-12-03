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    Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları: Tam 18 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Aralık 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 24 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları: Tam 18 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Aralık ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 18 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia: Definitive Edition, Dishonored: Definitive Edition ve Tomb Raider: Anniversary dahil 24 farklı oyun yer alıyordu.

    Aralık 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Call of Juarez: Gunslinger, Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Quake 2, Predator: Hunting Grounds dahil olmak üzere 18 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    2 Aralık

    • Call of Juarez: Gunslinger (GOG)
    • Dredge (GOG)
    • Overcooked 2 (GOG)
    • Star Wars: Bounty Hunter (GOG)
    • Tomb Raider: Underworld (GOG)

    5 Aralık

    • Quake 2 (GOG)
    • Wall-E

    12 Aralık

    • Electrician Simulator (Epic Games Store)
    • Hero's Hour (GOG)
    • Planet of Lana (GOG)
    • ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition
    • The Coma: Recut (GOG)

    19 Aralık

    • Aces of the Luftwaffe: Squadron Extended Edition
    • Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition
    • Nine Witches: Family Disruption
    • Predator: Hunting Grounds (Epic Games Store)
    • Simulakros

    26 Aralık

    • The Town of Light (GOG)
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