Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları: Tam 18 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia: Definitive Edition, Dishonored: Definitive Edition ve Tomb Raider: Anniversary dahil 24 farklı oyun yer alıyordu.
Aralık 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Call of Juarez: Gunslinger, Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Quake 2, Predator: Hunting Grounds dahil olmak üzere 18 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
2 Aralık
- Call of Juarez: Gunslinger (GOG)
- Dredge (GOG)
- Overcooked 2 (GOG)
- Star Wars: Bounty Hunter (GOG)
- Tomb Raider: Underworld (GOG)
5 Aralık
- Quake 2 (GOG)
- Wall-E
12 Aralık
- Electrician Simulator (Epic Games Store)
- Hero's Hour (GOG)
- Planet of Lana (GOG)
- ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition
- The Coma: Recut (GOG)
19 Aralık
- Aces of the Luftwaffe: Squadron Extended Edition
- Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition
- Nine Witches: Family Disruption
- Predator: Hunting Grounds (Epic Games Store)
- Simulakros
26 Aralık
- The Town of Light (GOG)
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