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    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Behind the Frame: The Finest Scenery, 23 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar ücretsiz olacak...
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Behind the Frame: The Finest Scenery

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Behind the Frame: The Finest Scenery erişime açıldı. 2021’de piyasaya sürülen ve Studio Ghibli’den ilham alan elle çizilmiş grafiklere sahip Behind the Frame, bir ressamın hikayesini anlatan rahatlatıcı bir bulmaca oyunu. Oyunculara sanatsal bir atmosfer sunan yapımda tuvalinizdeki resim şekillendikçe arka plandaki hikâye de yavaş yavaş açığa çıkıyor ve 1-1,5 saat içerisinde bitirebilirsiniz.

    Behind the Frame: The Finest Scenery, Epic Games Store'da 23 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    23 Ocak 30 Ocak 

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