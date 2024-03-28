Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Islets

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Islets, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Islets için aksiyon-macera temalı bir platform oyunu diyebiliriz. ''Gökyüzüne çıkın ve bu şaşırtıcı derecede sağlıklı metroidvania'da parçalanmış bir dünyayı yeniden birleştirin! Iko'nun elle boyanmış güzel adalarda macerasına yardım edin, ilginç karakterlerden mektuplar alın ve güçlü canavar düşmanlarla yüzleşin.''

Daha önce de belirttiğimiz gibi Islets, 4 Mayıs Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Ayrıca haftaya sunulacak ücretsiz oyun ise The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition olacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

28 Mart - 4 Mayıs

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı!