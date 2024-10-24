Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Moving Out
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 24 Ekim - 31 Ekim
- Yorumlar
Epic Games'te haftanın ücretsizi: Moving Out
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Moving Out geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. SMG Studio & Devm Games ortaklığıyla geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan Moving Out’ta oyuncuların, sertifikasını yeni alan bir eşya düzenleme ve taşıma teknisyeninin kalabalık Packmore kasabası boyunca taşıma işlerini yürütmeleri gerekiyor. Ayrıca hikâye modunu hem eşli hem de tek başınıza oynayabiliyorsunuz.
Moving Out, 24 Ekim Türkiye saati ile 18:00'dan 31 Ekim'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Oyunun Steam fiyatı ise 12.49 dolar (Güncel kur ile 428 TL).
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
24 Ekim - 31 EkimBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu