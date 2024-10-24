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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Moving Out

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Moving Out geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. SMG Studio & Devm Games ortaklığıyla geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan Moving Out’ta oyuncuların, sertifikasını yeni alan bir eşya düzenleme ve taşıma teknisyeninin kalabalık Packmore kasabası boyunca taşıma işlerini yürütmeleri gerekiyor. Ayrıca hikâye modunu hem eşli hem de tek başınıza oynayabiliyorsunuz.

Moving Out, 24 Ekim Türkiye saati ile 18:00'dan 31 Ekim'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Oyunun Steam fiyatı ise 12.49 dolar (Güncel kur ile 428 TL).

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

24 Ekim - 31 Ekim

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı