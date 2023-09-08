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    GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor

    Popüler bulut oyun servisi GeForce Now (GAME+) hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 16 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek tüm oyunlar ve daha fazlası.
    GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere günümüzde GeForce Now başta olmak üzere bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bu noktada ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesinin sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Nvidia, GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunları duyurdu. Bu oyunlar arasında Game Pass'te yer alan bazı oyunlar da bulunuyor.

    GeForce Now kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 16 yeni yapım bulunuyor. Üstelik bu oyunların yarısı Xbox Game Pass sistemine ait. Böylelikle Focus Entertainment imzalı A Plague Tale: RequiemAtomic Heart, SnowRunner ve Hardspace: Shipbreaker, artık GeForce Now'da oynanabilir olacak. Platforma eklenecek diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 244 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık, 6 aylık ve 12 Aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 589, 1.159 TL ve 2.100 TL.

    GeForce Now'da bu hafta

    • Chants of Sennaar - Steam,
    • SYNCED - Steam
    • Void Crew - Steam
    • Deceive Inc. - Steam
    • A Plague Tale: Requiem - Xbox
    • Airborne Kingdom - Epic Games Store
    • Atomic Heart - Xbox
    • Call of the Wild: The Angler - Xbox
    • Danganronpa V3: Killing Harmony - Xbox
    • Death in the Water - Steam
    • Hardspace: Shipbreaker - Xbox
    • Insurgency: Sandstorm - Xbox
    • Monster Sanctuary - Xbox
    • Saints Row - Steam
    • Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition - Xbox
    • SnowRunner - Xbox
    • War for the Overworld - Steam
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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