Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere günümüzde GeForce Now başta olmak üzere bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Bu noktada ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesinin sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Nvidia, GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunları duyurdu. Bu oyunlar arasında Game Pass'te yer alan bazı oyunlar da bulunuyor.

GeForce Now kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 16 yeni yapım bulunuyor. Üstelik bu oyunların yarısı Xbox Game Pass sistemine ait. Böylelikle Focus Entertainment imzalı A Plague Tale: Requiem, Atomic Heart, SnowRunner ve Hardspace: Shipbreaker, artık GeForce Now'da oynanabilir olacak. Platforma eklenecek diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 244 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık, 6 aylık ve 12 Aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 589, 1.159 TL ve 2.100 TL.

GeForce Now'da bu hafta

Chants of Sennaar - Steam,

SYNCED - Steam,

Void Crew - Steam,

Deceive Inc. - Steam

A Plague Tale: Requiem - Xbox

Airborne Kingdom - Epic Games Store

Atomic Heart - Xbox

Call of the Wild: The Angler - Xbox

Danganronpa V3: Killing Harmony - Xbox

Death in the Water - Steam

Hardspace: Shipbreaker - Xbox

Insurgency: Sandstorm - Xbox

Monster Sanctuary - Xbox

Saints Row - Steam

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition - Xbox

SnowRunner - Xbox

War for the Overworld - Steam

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GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor!