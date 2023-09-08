GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor

GeForce Now kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor
Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 16 yeni yapım bulunuyor. Üstelik bu oyunların yarısı Xbox Game Pass sistemine ait. Böylelikle Focus Entertainment imzalı A Plague Tale: Requiem, Atomic Heart, SnowRunner ve Hardspace: Shipbreaker, artık GeForce Now'da oynanabilir olacak. Platforma eklenecek diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 244 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık, 6 aylık ve 12 Aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 589, 1.159 TL ve 2.100 TL.
GeForce Now'da bu hafta
- Chants of Sennaar - Steam,
- SYNCED - Steam,
- Void Crew - Steam,
- Deceive Inc. - Steam
- A Plague Tale: Requiem - Xbox
- Airborne Kingdom - Epic Games Store
- Atomic Heart - Xbox
- Call of the Wild: The Angler - Xbox
- Danganronpa V3: Killing Harmony - Xbox
- Death in the Water - Steam
- Hardspace: Shipbreaker - Xbox
- Insurgency: Sandstorm - Xbox
- Monster Sanctuary - Xbox
- Saints Row - Steam
- Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition - Xbox
- SnowRunner - Xbox
- War for the Overworld - Steam
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.