Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu GigaBash ve Predecessor, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Bunlar arasından arena dövüşü ve aksiyon mekaniklerini bir araya getiren GigaBash, hem tek hem de çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Predecessor ise, MOBA ve FPS temalı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 13 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'te ücretsiz:
Epic Games'te önümüzdeki hafta sunulacak ücretsiz oyunlar ise, x ve x olacak. Bu oyunları da 13 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.