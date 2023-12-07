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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te haftanın ücretsizleri: Erişime açıldı

    Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları ise geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Ayrıca haftaya sunulacak hediye oyunlar da belli oldu.
    Epic Games'te haftanın ücretsizleri: Erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.  

    Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu GigaBash ve Predecessor, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Bunlar arasından arena dövüşü ve aksiyon mekaniklerini bir araya getiren GigaBash, hem tek hem de çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Predecessor ise, MOBA ve FPS temalı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu. 

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 13 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Epic Games'te ücretsiz:

    Epic Games'te önümüzdeki hafta sunulacak ücretsiz oyunlar ise, x ve x olacak. Bu oyunları da 13 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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