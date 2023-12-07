Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu GigaBash ve Predecessor, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Bunlar arasından arena dövüşü ve aksiyon mekaniklerini bir araya getiren GigaBash, hem tek hem de çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Predecessor ise, MOBA ve FPS temalı bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 13 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'te ücretsiz:

Epic Games'te önümüzdeki hafta sunulacak ücretsiz oyunlar ise, x ve x olacak. Bu oyunları da 13 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'te haftanın ücretsizleri: Erişime açıldı