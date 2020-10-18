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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor

    Observer'ı üyelere ücretsiz olarak dağıtan Epic Store,ilkinin remaster sürümü Observer: System Redux’u %80 indirimle oyunculara sunuyor.İndirimden 1. oyunu kütüphanesine eklemiş olanlar faydalanacak.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    2,6b
    2
    5
    Oyunlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor
    Tam Boyutta Gör

    2017 yılında piyasaya çıktığında oldukça beğenilen ve Blade Runner’dan tanıdığımız aktör Rutger Hauer’i detektif Daniel Lazarski rolünde gördüğümüz Observer’in remaster sürümü, Observer: System Redux 10 Kasım tarihinde PC kullanıcıları için satışa sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor"

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    2084 yılında vebalar ve savaşlardan bitap düşmüş karanlık bir siperpunk dünyasında geçen oyun, remaster sürümüyle günümüz nesil modern grafik teknolojiliyle donatılmış halde piyasaya çıkacak oyun, ışın izleme ve HDR ışıklandırma başta olmak üzere yeni animasyonlar, modeller ve efektler gibi geliştirmelerle Observer dünyasını yeniden bilgisayar ekranlarına getirecek.

    Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor
    Tam Boyutta Gör

    Daniel Lazarski olarak çözmeye çalıştığımız davalara "Errant Signal", "Her Fearful Symmetry" ve "It Runs in the Family" adlı üç senaryo daha ekleyecek oyun farklı birçok iyileştirme ile oyunun tecrübe çıtasını arttırmaya çalışacak.

    Epic Store’da %10 ön sipariş indirimiyle 44.10 TL’ye satılan Observer: System Redux’ın ilk oyunun sahiplerine ise güzel bir sürpriz indirim haberi daha var. Hatırlanacağı üzere Epic Store, 17 Ekim tarihinde Observer’ı ücretsiz olarak oyunculara dağıtmıştı. Bu kapsamda ilk yapımı kütüphanesine eklemiş oyuncular, remaster sürüm için tam %80'lik bir indirim alacak. Daha önce Steam platformunda da gündeme gelen indirim, bu haliyle Epic Store üyeleri için daha anlamlı hale gelmiş oluyor. Oyunun 49 liralık satış fiyatı üzerinden uygulanan indirim, remaster’ı 8.90 lira gibi uygun bir fiyata çekiyor.

    Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor
    Tam Boyutta Gör

    Siz de Observer’ı daha modern grafikler ve yeni hikâye öğeleri ile yeniden veya ilk defa deneyimlemek isterseniz, oyunun Epic Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 4 gün
    Sepete atınca 9 lira 80 kuruş oluyor.
    Yanıtla
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün
    5000 TL lik kartı alan 50 TL mi parası olmaz !
    ha s.
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    JaReD22 5 gün
    Türkçe dil olcak mı acaba
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    IceRulez (Osman R.F) 5 gün
    Before after grafikleri çığır açmış baya vay be :))
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün
    Bayağı iyiymiş de, 4k, hdr ve rtx olanlara güzelmiş.Oyunu bedava kapanların çoğunda olduğunu zannetmiyorum bu üçlünün :)
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