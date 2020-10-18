Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor

2017 yılında piyasaya çıktığında oldukça beğenilen ve Blade Runner’dan tanıdığımız aktör Rutger Hauer’i detektif Daniel Lazarski rolünde gördüğümüz Observer’in remaster sürümü, Observer: System Redux 10 Kasım tarihinde PC kullanıcıları için satışa sunulacak.
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2084 yılında vebalar ve savaşlardan bitap düşmüş karanlık bir siperpunk dünyasında geçen oyun, remaster sürümüyle günümüz nesil modern grafik teknolojiliyle donatılmış halde piyasaya çıkacak oyun, ışın izleme ve HDR ışıklandırma başta olmak üzere yeni animasyonlar, modeller ve efektler gibi geliştirmelerle Observer dünyasını yeniden bilgisayar ekranlarına getirecek.
Daniel Lazarski olarak çözmeye çalıştığımız davalara "Errant Signal", "Her Fearful Symmetry" ve "It Runs in the Family" adlı üç senaryo daha ekleyecek oyun farklı birçok iyileştirme ile oyunun tecrübe çıtasını arttırmaya çalışacak.
Epic Store’da %10 ön sipariş indirimiyle 44.10 TL’ye satılan Observer: System Redux’ın ilk oyunun sahiplerine ise güzel bir sürpriz indirim haberi daha var. Hatırlanacağı üzere Epic Store, 17 Ekim tarihinde Observer’ı ücretsiz olarak oyunculara dağıtmıştı. Bu kapsamda ilk yapımı kütüphanesine eklemiş oyuncular, remaster sürüm için tam %80'lik bir indirim alacak. Daha önce Steam platformunda da gündeme gelen indirim, bu haliyle Epic Store üyeleri için daha anlamlı hale gelmiş oluyor. Oyunun 49 liralık satış fiyatı üzerinden uygulanan indirim, remaster’ı 8.90 lira gibi uygun bir fiyata çekiyor.
Siz de Observer’ı daha modern grafikler ve yeni hikâye öğeleri ile yeniden veya ilk defa deneyimlemek isterseniz, oyunun Epic Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
ha s.