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    Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor

    Yeni nesil konsol arayüzlerinin tanıtılmasıyla birlikte Microsoft ve Sony'nin farklı yaklaşımları ortaya çıktı. Microsoft, 1080p çözünürlüğü tercih ederken Sony ise 4K/HDR destekli arayüz kullanacak.
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    Oyun Konsolları
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    Gökhan G.
    Editör
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    1

    Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft ve Sony’nin yeni nesil konsollarının çıkışına bir aydan az bir süre kaldı. Her iki şirkette kendi cihazlarının özelliklerini ve neler yapabileceklerini ortaya koyarken hangi konsolun daha iyi olduğu tartışmaları da haliyle iyice alevlenmeye başladı.

    Xbox Series X/S ve PS5’in kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağı yönündeki tartışmalardan biri de cihazların arayüz deneyimi konusunda yaşanmaya başladı. Sony’nin PS5 arayüzünü tanıtmasının ve arayüzün 4K/HDR desteği ile çalışacağını duyurmasının ardından gözler, Microsoft’a çevrildi. Zira şirketin mevcut nesil Xbox One ve yeni nesil konsollarında kullanacağı arayüzü indirmeye sunmasıyla birlikte yazılımın 1080p’de çalıştığı anlaşılmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony, PS4’ü bugünlere getiren oyunların birer saniyesini içeren bir “saygı" videosu yayınladı

    Ayrıca Bkz. "PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz"

    Aslında çok da önemli olmayacağını düşünebileceğimiz arayüz çözünürlüğünün oyuncu deneyimleri üzerinde etkisini gerçek dünya tecrübelerini görmeden yorumlamak doğru olmasa da 4K çözünürlükte oynadığımız bir oyunun ardından konsol menüsünde 1080p çözünürlükle karşılaşmak kalite anlamında biraz rahatsızlık yaratabilir. Aslına bakılırsa oldukça fazla zaman geçirdiğimiz konsol menüsünün bu anlamda “düşük” çözünürlükle gelmesi, 4K televizyon sahiplerinin menülerde keskin görüntüler görmesinin önüne geçebilir.

    Microsoft’un arayüz çözünürlüğünü 1080p ile sınırlamasının faydalarını da görmezden gelmemek gerekli. Zira konsolun çok daha az işlemci gücü ve bellek kullanmasını sağlayacak bu tercih, örneğin Series X’in “quick resume” özelliğine katkı sağlayabilir. Daha çok boş bellek sayesinde çok daha fazla oyuna kaldığımız yerden devam etme şansını bu sayede elde edebiliriz.

    Uzun vadede Microsoft’un arayüz konusunda farklı adımlar atmasını beklemek ise oldukça mantıklı. Daha önce şirket, eski jenerasyonlarda oldukça yenilikçi ve modern çözümlerle karşımıza çıkmasını bilmişti.

    Bakalım konsol sahiplerinin arayüz tecrübeleri nasıl şekillenecek?



    https://wccftech.com/xbox-series-x-ui-only-1080-ps5-ui-native-4k-hdr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WienerWald (Arda ) 1 hf. en beğenilen
    Arayüzün de fanboyluğunu bu forumda göreceğim aklıma gelmezdi :)
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf.
    ana menüde uzun zaman mı geçiriyorsunuz :) sorun teşkil edecek birşey yok, bir güncellemeye bakar.
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    Miex (Miex de Souza) 6 gün
    Kaynaklarini oyunlardan yana saklamak oldukca mantikli bir hareket kimsenin store'da 4k cozunurlukte oyun satin alma gibi bir hobisi oldugunu sanmiyorum.



    Sony az sayida CU'e sahip GPU'su ile bu tarz islere cok girmesin bence. Oyunlardaki makas iyice acilmasin.
    Kaynaklarini oyunlardan yana saklamak oldukca mantikli bir hareket kimsenin store'da 4k cozunurlukte oyun satin alma gibi bir hobisi oldugunu sanmiyorum.
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    Yanıtla +16
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Her iki konsolada para vermeyin çok aşırı pahalı

    İllaki alıcam derseniz xbox one x alın yeterde artar
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    devmanetihad 6 gün
    Sony yazilimda Microsofta asla rakip olamaz


    Microsoft’un arayüz çözünürlüğünü 1080p ile sınırlamasının faydalarını da görmezden gelmemek gerekli. Zira konsolun çok daha az işlemci gücü ve bellek kullanmasını sağlayacak bu tercih, örneğin Series X’in “quick resume” özelliğine katkı sağlayabilir. Daha çok boş bellek sayesinde çok daha fazla oyuna kaldığımız yerden devam etme şansını bu sayede elde
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yamaci1771 6 gün devmanetihad
    valla xbox one x'de de 1080p imiş. biçok tartışma forumunda "öyle miymiş ya, gayet net gözüküyordu" diyen bir sürü insan gördüm

    demek ki UI'da gözleri rahatsız edecek bir durum yaşatmıyor 1080p renderlanıyor olması. muhtemelen kaliteli bir font upscale kullanarak yazıları smoothlaştırıyor (windows'ta da benzeri cleartype'dır)

    insanlar boşu boşuna dramatize ediyor alakasız bir konuyu :)
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    brigand35 (Gökhan ŞİRİN) 6 gün
    menü 8k olmazsa bi daha oyun falan almam 1k menüde kim gezer ya 🤣
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    joven 6 gün
    Apple TV 4K 10x işlemcisi Dolby vision hdr arayüzü bile gayet stabilken Xbox series x 1080p tercihi saçma olmuş özellikle 75 inch ve üstü 4k tv’ler bu çok net hissedilir ve hoş olmaz
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    Weycell 61 (Veysel KAYHAN) 6 gün
    Ya arayüzün 4k olması nesini yoracakmış sistemin anlamadım o kadar biz en güçlüyüz biz bilmem kaç tflops öndeyiz de sonra yok sistem yoruluyor bahanesiyle menüde düşük çözünürlük kullan.

    Artı artıdır küçük veya büyük senin tercihini etkilemez başkasınınkini etkiler ps5 i yormuyor xboxı yoruyorsa o zaman nasıl daha güçlüymüş bu alet?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 6 gün Weycell 61
    Dashboard 16K olsa sana ne faydası var? Microsoft dan iyi mi bileceksiniz? Adamlar gereksiz görmüş yapmamış işte daha fazla zorlamayın komik oluyorsunuz.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 6 gün
    Oyunları native 4k yapamayan Sony arayüz ile coşturuyor
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    the_dedektif (gurur kutay) 6 gün
    yorum yapanların yarısında ps3 var pes 2013 oynuyolar. buraya gelip kedi ciğer misali neyse..
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    j0ffline 6 gün
    Oha :D
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    LİVERPOOLYWNA (mert kadıköylü) 6 gün
    Doğrusunu yapmış xbox
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    gamer-x (kaan g.) 6 gün
    gamepass arayüzü 4k olur
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    4303 kez okundu.
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