Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor

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Microsoft ve Sony’nin yeni nesil konsollarının çıkışına bir aydan az bir süre kaldı. Her iki şirkette kendi cihazlarının özelliklerini ve neler yapabileceklerini ortaya koyarken hangi konsolun daha iyi olduğu tartışmaları da haliyle iyice alevlenmeye başladı.

Xbox Series X/S ve PS5’in kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağı yönündeki tartışmalardan biri de cihazların arayüz deneyimi konusunda yaşanmaya başladı. Sony’nin PS5 arayüzünü tanıtmasının ve arayüzün 4K/HDR desteği ile çalışacağını duyurmasının ardından gözler, Microsoft’a çevrildi. Zira şirketin mevcut nesil Xbox One ve yeni nesil konsollarında kullanacağı arayüzü indirmeye sunmasıyla birlikte yazılımın 1080p’de çalıştığı anlaşılmıştı.

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Aslında çok da önemli olmayacağını düşünebileceğimiz arayüz çözünürlüğünün oyuncu deneyimleri üzerinde etkisini gerçek dünya tecrübelerini görmeden yorumlamak doğru olmasa da 4K çözünürlükte oynadığımız bir oyunun ardından konsol menüsünde 1080p çözünürlükle karşılaşmak kalite anlamında biraz rahatsızlık yaratabilir. Aslına bakılırsa oldukça fazla zaman geçirdiğimiz konsol menüsünün bu anlamda “düşük” çözünürlükle gelmesi, 4K televizyon sahiplerinin menülerde keskin görüntüler görmesinin önüne geçebilir.

Microsoft’un arayüz çözünürlüğünü 1080p ile sınırlamasının faydalarını da görmezden gelmemek gerekli. Zira konsolun çok daha az işlemci gücü ve bellek kullanmasını sağlayacak bu tercih, örneğin Series X’in “quick resume” özelliğine katkı sağlayabilir. Daha çok boş bellek sayesinde çok daha fazla oyuna kaldığımız yerden devam etme şansını bu sayede elde edebiliriz.

Uzun vadede Microsoft’un arayüz konusunda farklı adımlar atmasını beklemek ise oldukça mantıklı. Daha önce şirket, eski jenerasyonlarda oldukça yenilikçi ve modern çözümlerle karşımıza çıkmasını bilmişti.

Bakalım konsol sahiplerinin arayüz tecrübeleri nasıl şekillenecek?

https://wccftech.com/xbox-series-x-ui-only-1080-ps5-ui-native-4k-hdr/

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