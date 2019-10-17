Red Dead Redemption 2 PC versiyonundan 4K 60FPS kalitede görüntüler

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Red Dead Redemption 2 uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından nihayet PC'ye geliyor. Oyunun PC oyuncularıyla buluşmasına artık yalnızca birkaç hafta gibi çok kısa bir süre kaldı. Yapımcı stüdyo Rockstar'ın 4K 60 FPS kalitede yayınladığı yeni fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz.





Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonunun "daha iyi bir oynanış için yeni grafiksel ve teknik iyileştirmelerle" geleceğini açıklamıştı. Işıklandırma, yansımalar, gölgeler, çimen ve kürk dokuları gibi konularda iyileştirmelerin yapıldığı ve çizim mesafesinin de artırıldığı belirtiliyor. Ayrıca HDR desteği, kilitsiz çözünürlük ve kare hızı (4K ve üzeri) ve ultrawide monitör desteği de yine PC versiyonunda bizleri bekliyor olacak.

Red Dead Redemption 2, 5 Kasım'da Rockstar Games Launcher ve Epic Games Store üzerinden çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun geçtiğimiz hafta yayınlanan sistem gereksinimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/red-dead-redemption-2-pc-trailer/