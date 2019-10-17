Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Red Dead Redemption 2 PC versiyonundan 4K 60FPS kalitede görüntüler

    Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonu için yeni bir fragman yayınladı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,3b
    12
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Red Dead Redemption 2 PC versiyonundan 4K 60FPS kalitede görüntüler
    Tam Boyutta Gör

    Red Dead Redemption 2 uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından nihayet PC'ye geliyor. Oyunun PC oyuncularıyla buluşmasına artık yalnızca birkaç hafta gibi çok kısa bir süre kaldı. Yapımcı stüdyo Rockstar'ın 4K 60 FPS kalitede yayınladığı yeni fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz.



    Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonunun "daha iyi bir oynanış için yeni grafiksel ve teknik iyileştirmelerle" geleceğini açıklamıştı. Işıklandırma, yansımalar, gölgeler, çimen ve kürk dokuları gibi konularda iyileştirmelerin yapıldığı ve çizim mesafesinin de artırıldığı belirtiliyor. Ayrıca HDR desteği, kilitsiz çözünürlük ve kare hızı (4K ve üzeri) ve ultrawide monitör desteği de yine PC versiyonunda bizleri bekliyor olacak.

    Red Dead Redemption 2, 5 Kasım'da Rockstar Games Launcher ve Epic Games Store üzerinden çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun geçtiğimiz hafta yayınlanan sistem gereksinimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

     



    https://www.pcgamer.com/red-dead-redemption-2-pc-trailer/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Red_devil33 49 dk.
    pc exclusive yani pc ye özel oyun
    pc aldırır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 1 sa.
    ps4 aldım. pc de alacağım indirime girerse
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nike 1 sa.
    Trailer mükemmel şarkıda bir harika çok beğendim oyun değil sanat eseri sanki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    crazywinner3 3 sa.
    Hail pc master race!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. NBA'de kripto koleksiyonları dönemi 46 dk. Apple yaklaşan App Store Connect kesintisi konusunda geliştiricileri uyardı 1 sa. Mi Note serisi geri mi dönüyor? 1 sa. Motorola Moto E6 Play'in render görüntüleri ortaya çıktı 2 sa. Netflix son çeyrek rakamlarını açıkladı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Red Dead Redemption 2 PC versiyonundan 4K 60FPS kalitede görüntüler Sonraki Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor 3 sa. 2si1 | PS5 hakkında bilinen her şey 3 sa. Mi Store'larda 18-19-20 Ekim kampanyası | DH takipçilerine özel çekiliş 4 sa. Hepsiburada Hepsiexpress ile market alışverişleriniz aynı gün kapınızda 4 sa. Harry Potter: Wizards Unite çevrimdışı kullanıcıların konumlarını izliyor 5 sa. Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi 6 sa. Oppo çift modlu 5G akıllı telefonunu bu yıl piyasaya sürecek 6 sa. Master & Dynamic yeni kablosuz kulaklık modellerini duyurdu 7 sa. Çin'in Mars'a göndereceği dev uzay aracı ortaya çıktı 7 sa. Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek 8 sa. Apple Transporter uygulaması ile içerikleri tek bir kanaldan yükleyebileceksiniz 8 sa. iOS 13 kullanım oranı yüzde 50'ye ulaştı 8 sa. Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili açıklama 9 sa. iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 bu gece satışa çıkıyor 10 sa. Audi'nin amiral gemisi elektriklendi: İşte plug-in hybrid motorlu A8 L 10 sa. Analogue Pocket el konsollarında yeni bir dönemi başlatabilir 11 sa. Arkeologlar, Mısır’da yapılan kazılarda 20’den fazla antik tabut buldu 11 sa. Volvo XC40'ın elektrikli versiyonu 408 beygir güçle geldi 12 sa. Uruguay ve Lihtenştayn'dan büyük blockchain hamlesi 12 sa. Intel sunuculara DDR5 ve PCIe 5.0'ı getiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu
    DonanımHaber
    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımı...
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç fiyat araştırması maceram. Toplaşın!!!
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim