Erişime engellenen Ekşi Sözlük’ten açıklama: Yetkililere ulaşamıyoruz!

Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi
Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli devam ediyor. Kullanıcılar Türkiye’nin önemli internet sitelerinden bir tanesine erişemezken Ekşi Sözlük’ten beklenen resmi açıklama geldi.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada Ekşi Sözlük’ün avukatları ve yöneticilerinin durumu takip edebilmek adına Ankara'ya gittikleri belirtiliyor. Ancak paylaşılanlara göre sözlük yetkililerinin ve avukatlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan herhangi bir yetkili ile görüşemedikleri aktarılıyor. Bununla birlikte web sitesinin neden erişime engellendiği konusunda da Ekşi Sözlük tarafına bir bildiri yapılmamış durumda.
Bunlara ek olarak Ekşi Sözlük, erişim engeli kararının Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığını ifade ediyor. Alınmış olan kararı Ekşi Sözlük’e tebliğ edilmediğinin de altı çiziliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.