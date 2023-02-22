Erişime engellenen Ekşi Sözlük’ten açıklama: Yetkililere ulaşamıyoruz!

Tam Boyutta Gör 21 Şubat Salı günü saat 21:00’da erişime engellenen Ekşi Sözlük, kapalı kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte Ekşi Sözlük neden erişime engellendi? sorusu belirsizliğini korumaya devam ediyor gibi görünüyor.

Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi

Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli devam ediyor. Kullanıcılar Türkiye’nin önemli internet sitelerinden bir tanesine erişemezken Ekşi Sözlük’ten beklenen resmi açıklama geldi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada Ekşi Sözlük’ün avukatları ve yöneticilerinin durumu takip edebilmek adına Ankara'ya gittikleri belirtiliyor. Ancak paylaşılanlara göre sözlük yetkililerinin ve avukatlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan herhangi bir yetkili ile görüşemedikleri aktarılıyor. Bununla birlikte web sitesinin neden erişime engellendiği konusunda da Ekşi Sözlük tarafına bir bildiri yapılmamış durumda.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi 1 gün önce eklendi

Bunlara ek olarak Ekşi Sözlük, erişim engeli kararının Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığını ifade ediyor. Alınmış olan kararı Ekşi Sözlük’e tebliğ edilmediğinin de altı çiziliyor.

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Erişime engellenen Ekşi Sözlük’ten açıklama geldi