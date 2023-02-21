BTK tarafından Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi!

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin popüler internet sitelerinden Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli konusunda Ekşi Sözlük, Twitter üzerinden ilk açıklamasını yaptı.

Ekşi Sözlük erişime engellendi

Saat 21:00 itibariyle Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli sonucunda sözlüğe giriş engellenmiş durumda. Siteye girilmeye çalışıldığında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." uyarısı çıkmakta.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Ekşi Sözlük’ün resmi Twitter hesabından “merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.” açıklaması yapıldı. Dolayısıyla sitenin an itibariyle neden erişime engellendiği belirsizliğini koruyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ait olan internet2.btk.gov.tr üzerinden yaptığımız sorgu sonucunda da sitenin erişime engellendiği açık bir şekilde gözüküyor. Bununla birlikte kullanıcılar Twitter’da da bir yavaşlama olduğunu ifade ediyor.

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