BTK tarafından Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi!

Ekşi Sözlük erişime engellendi
Saat 21:00 itibariyle Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli sonucunda sözlüğe giriş engellenmiş durumda. Siteye girilmeye çalışıldığında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." uyarısı çıkmakta.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ait olan internet2.btk.gov.tr üzerinden yaptığımız sorgu sonucunda da sitenin erişime engellendiği açık bir şekilde gözüküyor. Bununla birlikte kullanıcılar Twitter’da da bir yavaşlama olduğunu ifade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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