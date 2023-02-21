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    BTK tarafından Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi!

    Türkiye’nin popüler internet sitelerinden Ekşi Sözlük’e kısa bir süre önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük konu hakkında ilk açıklamasını yaptı.
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    Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin popüler internet sitelerinden Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli konusunda Ekşi Sözlük, Twitter üzerinden ilk açıklamasını yaptı.

    Ekşi Sözlük erişime engellendi

    Saat 21:00 itibariyle Ekşi Sözlük’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim engeli sonucunda sözlüğe giriş engellenmiş durumda. Siteye girilmeye çalışıldığında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." uyarısı çıkmakta.

    Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Ekşi Sözlük’ün resmi Twitter hesabından “merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.” açıklaması yapıldı. Dolayısıyla sitenin an itibariyle neden erişime engellendiği belirsizliğini koruyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ait olan internet2.btk.gov.tr üzerinden yaptığımız sorgu sonucunda da sitenin erişime engellendiği açık bir şekilde gözüküyor. Bununla birlikte kullanıcılar Twitter’da da bir yavaşlama olduğunu ifade ediyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 14 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 20 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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