Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Shushan Stepanyan, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan’a ait 5 adet insansız hava aracını düşürüldüğünü açıkladı. Stepanyan bu iddiasını destekleyen bazı görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA’nın CMX-15 FLIR sistemi ile HAROP tipi kamikaze İHA'nın bazı parçaları görülüyor.
Ancak görüntülerde Bayraktar TB2’ye ait sadece bir FLIR’ın ve birkaç motor parçasının bulunması, başka bir kanıt sunulmaması iddianın doğruluğuna gölge düşürdü ve tartışma yarattı. Ermenistan tarafından gösterilen FLIR sisteminin daha önce Suriye veya Libya’da düşen bir Bayraktar TB2’ye, HAROP ile ilgili parçaların ise Ermeni Ordusunu hedef alan bir sistemden geriye kalan parçalara ait olduğu düşünülüyor.
Ayrıca Bkz. ""Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik""
Bayraktar TB2'ye ait FLIR'in Ermenistan'ın eline nasıl geçtiği sorusua yanıt ise bazı iddiaları doğuruyor. Rusya'nın Libya ve Suriye'de düşmüş Bayraktar TB2 SİHA parçalarını ele geçirmiş olabileceği ve Ermenistan'a algı yaratması amacı ile bu İHA'nın FLIR'ini ve bazı motor parçalarını vermiş olabileceği savunma uzmanları tarafından düşünülen bir olay.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Şöyle düşünün; radarın tespit edemediği bir SİHA yaptınız. Oldu ya, bir şekilde düşürdüler. Bu sefer tersine mühendislikle radarları nasıl atlattığını bulabilirler. Ona özel önlem almaya başlayabilirler. Bu da ilgili SİHA'nın savaş üstünlüğünü bitirir.
Yine tersine mühendislikle belki de bizim ürettiğimiz İHA'lar sayesinde kendi geliştirdikleri ekipmanlardaki hataları giderip, tasarım ve teknik bilgi edinecekler. Bilemeyiz...
Bu nedenle düşmesi sıkıntı.