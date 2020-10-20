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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı

    Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) düşürdüğünü iddia etmiş ve bazı görüntüler paylaşmıştı. Bu iddia ve görüntüler yalanlandı.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı
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    Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Shushan Stepanyan, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan’a ait 5 adet insansız hava aracını düşürüldüğünü açıkladı. Stepanyan bu iddiasını destekleyen bazı görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA’nın CMX-15 FLIR sistemi ile HAROP tipi kamikaze İHA'nın bazı parçaları görülüyor.

    Ancak görüntülerde Bayraktar TB2’ye ait sadece bir FLIR’ın ve birkaç motor parçasının bulunması, başka bir kanıt sunulmaması iddianın doğruluğuna gölge düşürdü ve tartışma yarattı. Ermenistan tarafından gösterilen FLIR sisteminin daha önce Suriye veya Libya’da düşen bir Bayraktar TB2’ye, HAROP ile ilgili parçaların ise Ermeni Ordusunu hedef alan bir sistemden geriye kalan parçalara ait olduğu düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. ""Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik""

    Bayraktar TB2'ye ait FLIR'in Ermenistan'ın eline nasıl geçtiği sorusua yanıt ise bazı iddiaları doğuruyor. Rusya'nın Libya ve Suriye'de düşmüş Bayraktar TB2 SİHA parçalarını ele geçirmiş olabileceği ve Ermenistan'a algı yaratması amacı ile bu İHA'nın FLIR'ini ve bazı motor parçalarını vermiş olabileceği savunma uzmanları tarafından düşünülen bir olay. 

    Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün en beğenilen
    Diyelim ki düşürdü ne olacak yani? Düşenin yerine üç tane daha göndeririz.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    zunerall (Hindu Papanreu) 2 gün homebird
    Olay düşenin yerine yenisini göndermek değil. Bu ekipmanlar gizlilik içerisinde üretilir ve ekipmana ait hiçbir verinin düşman eline geçmemsi gerekiyor.

    Şöyle düşünün; radarın tespit edemediği bir SİHA yaptınız. Oldu ya, bir şekilde düşürdüler. Bu sefer tersine mühendislikle radarları nasıl atlattığını bulabilirler. Ona özel önlem almaya başlayabilirler. Bu da ilgili SİHA'nın savaş üstünlüğünü bitirir.

    Yine tersine mühendislikle belki de bizim ürettiğimiz İHA'lar sayesinde kendi geliştirdikleri ekipmanlardaki hataları giderip, tasarım ve teknik bilgi edinecekler. Bilemeyiz...

    Bu nedenle düşmesi sıkıntı.
    Olay düşenin yerine yenisini göndermek değil. Bu ekipmanlar gizlilik içerisinde üretilir ve ekipmana ait hiçbir verinin düşman eline geçmemsi gerekiyor.
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    4 Yanıt Yanıtla +22
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Kamikaze dronu düşürme başarısı göstermiş arkadaşlar, bravo deyip yerine alıyoruz kendilerini.
    Yanıtla +18
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 21 sa.
    saçmalama yahu, öyle basit olsa tersine mühendislik işleri, iranın, çinin şimdiye amerikanın dronelarını içip yutmuş olması lazım, iranın elinde bir sürü düşürülmüş amerikan dronu var.

    Drone'ların espirisi kullanılan donanım değil kullanıldığı yazılımdır, iletişim ağıdır. Dünyadaki kullanılan bütün dronlar zaten az çok aynı donanımları kullanıyor, donanımlarını görüp tersine mühendislik yapsalar nolur yapmasalar nolur. Drone'ları birbirinden ayıran şey yazılımlarının gücüdür onu da drone düşürerek tersine mühendislikle elde etmek imkansızdır.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    Birilerinin hevesi yine kursağında kalmış.
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 1 gün yeni yorumcu
    Diyelim ki gerçek ve düşürmüşler!!
    Yaw düşürdük diye nasıl da sevinmişler:))) Hahahaha... adı üzerinde insansız...yenisini yaparız..biri gider 100 ü gelir....

    Gece gündüz yapar ve yine bombalarız.. siz asıl işgal ettiğiniz yerlerden defolun...çocukları öldürmeyi bile zafer sanıyorsunuz
    Yanıtla +1
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün
    Bu ermenistanda chp gibi eski fotolar ile algımı yapmaya çalışıyor. Ama haberi yok biz buna alışığız. Senden daha beteri var ülkemizde, sağolsun chp öğretti bize 😁
    Yanıtla +13
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    firat_kilic 2 gün
    kanada vermişte olabilir
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    ToisAndro (Hasan D.) 2 gün
    Diyelim ki düşürdü Ne olmuş diyenler; Türkiye savaşa müdahale ediyor diyip ambargo isteyecekler, falan filan. Çaktınız mı köfteyi ;)
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    subaortik 2 gün ToisAndro
    ne saçmalıyorsun sen ya tb2 sattığımız için müdahele mi etmiş oluyoruz? virüs beyinlere de bulaşıyor galiba..
    Yanıtla +8
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 gün ToisAndro
    Evet, o kadar büyük bir kanıt ki bu Türkiye'nin savaşa müdahale etmiş olmasına, hemen yarın ambargo gelir. Farkında mısın bilmiyorum ama o IHA'ları sattığımız birçok ülke var, onlardan biri de Azerbaycan. Hadi git çak bir yerde köfteyi
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün (düzenlendi)
    vay be iha mızı mı düşürmüş, savaş tarihine geçecek çok önemli bir olay :)
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 2 gün
    Düşmüş olabilir fakat maliyet açısından bakardak sihalar maliyetinin 20 katı bir zarar vermiş.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün
    Savaş halidir, düşebilir de, sorun yok tohumu bizde. 1 düşer, onun yerine 10 tane daha kafalarında uçar.
    Yanıtla +6
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Kamikaze dronu düşürme başarısı göstermiş arkadaşlar, bravo deyip yerine alıyoruz kendilerini.
    Yanıtla +18
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    4165 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    azerbaycan, Türkiye Haberleri ve
    6 etiket daha siha Bayraktar İHA bayraktar tb2 ermenistan rusya Bilim ve Teknoloji
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