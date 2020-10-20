Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı

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Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Shushan Stepanyan, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan’a ait 5 adet insansız hava aracını düşürüldüğünü açıkladı. Stepanyan bu iddiasını destekleyen bazı görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA’nın CMX-15 FLIR sistemi ile HAROP tipi kamikaze İHA'nın bazı parçaları görülüyor.

Ancak görüntülerde Bayraktar TB2’ye ait sadece bir FLIR’ın ve birkaç motor parçasının bulunması, başka bir kanıt sunulmaması iddianın doğruluğuna gölge düşürdü ve tartışma yarattı. Ermenistan tarafından gösterilen FLIR sisteminin daha önce Suriye veya Libya’da düşen bir Bayraktar TB2’ye, HAROP ile ilgili parçaların ise Ermeni Ordusunu hedef alan bir sistemden geriye kalan parçalara ait olduğu düşünülüyor.

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Bayraktar TB2'ye ait FLIR'in Ermenistan'ın eline nasıl geçtiği sorusua yanıt ise bazı iddiaları doğuruyor. Rusya'nın Libya ve Suriye'de düşmüş Bayraktar TB2 SİHA parçalarını ele geçirmiş olabileceği ve Ermenistan'a algı yaratması amacı ile bu İHA'nın FLIR'ini ve bazı motor parçalarını vermiş olabileceği savunma uzmanları tarafından düşünülen bir olay.

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