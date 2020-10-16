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    "Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik"

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'den temin ettikleri SİHA'lar ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettiklerini açıkladı.
    6 gün
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Cumhurbaşkanı Aliyev, France 24 televizyonuna demeç verdi. Son dönemde artan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına yönelik soruları yanıtlayan Aliyev, gündemde olan iddiaları da yanıtladı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bölgede paralı asker bulunduğu iddialarını yalanlayarak “Paralı askerler yok, bu bizim resmi açıklamamızdır. Çatışmaların başlamasından bu yana iki haftadan fazla bir süre geçti ve hiçbir ülke bu konuda bize bir kanıt sunmadı. Ayrıca buna ihtiyacımız da yok, bizim 100 binden fazla askerden oluşan bir ordumuz var” dedi.

    Aliyev, bölgede yaşanan çatışmalarda özellikle Türk SİHA'larının etkisini vurgulayarak çatışmasın seyrini değiştiren unsurların başında Türk SİHA'ları olduğunu söyledi. Aliyev, Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettiklerini açıkladı ve sahadaki üstünlüğü sürdürdüklerini belirtti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı

     

    Ayrıca Bkz. "Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti"

     

    France 24 muhabiri bu açıklama üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanına "Kaç adet Türkiye menşeli İHA kullanıyorsunuz/envanterinizde?" sorusu yöneltti. Aliyev ise" yeteri kadar" cevabı ile bu bilgiyi gizli tuttu.

    Aliyev, ayrıca “Bugün sahada yaptığımız her şey ordumuzun topraklarını kendi başına kurtarma kabiliyeti olduğunun kanıtı” açıklamasını yaptı. 

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    https://www.france24.com/en/asia-pacific/20201014-azerbaijani-president-ilham-aliyev-we-never-deliberately-attacked-civilians Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 6 gün en beğenilen
    allah razı olsun bayraktar holding den ataları gibi çağ açıp çağ kapatacaklar...
    3 Yanıt Yanıtla +39
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 6 gün (düzenlendi)
    Yıllardır Ermenistan akıllılık yapıp Azerbaycan'da işgal ettiği topraklardan geri çekilse ve barış isteseydi, solunda Türkiye sağında Azarbaycanla olan devasa sınırlarını güvence altına alır, ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişirdi. Yapamıyor çünkü özgür değil, başka ülkelerin dedikleri ve dolduruşları ile hareket ediyor. Mesela aslında Tarihçilerin incelemesi gereken, Sözde Ermeni Soykırımı gibi birçok konuda, birileri habire bunlara gaz veriyor. Halkın açken, ülkende durmuyorken, yazık bu kadar askeri silaha. Ermenistan gibi bazı ülkelerin haklı ve güçlü gördükleri şeyler aslında başklarının gazı ile yapılan en zayıf kısımları. Benzer şeyleri de Yunanistan'da Fransa,UAE vb. ülkerin dolduruşu ile yapmaya çalışıyor. İleriyi görmek için Atatürk gibi adam olmak lazım, herkese de nasip olmaz bu.
    Yıllardır Ermenistan akıllılık yapıp Azerbaycan'da işgal ettiği topraklardan geri çekilse ve barış isteseydi, solunda Türkiye sağında Azarbaycanla olan devasa s...
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    Yanıtla +22
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    th9 6 gün (düzenlendi) mokoko_TR
    ülkenin parası bittikten sonra görürüz çağı
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    mbatu (mehmet sezgin) 4 gün
    Reis 1 milyar dolar zarar verdik diyorsun da Türkiye'deki aleni ve güya gizli kuzenlerinin kalbine inecek:))
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    alfa-x 4 gün (düzenlendi)
    Hocam başlığı 2 Milyar dolar olarak güncelleyelim

    Dün siperde vurdukları görüntüler de vardı

    Büyük bir ülkeyiz ülkemle gurur duyuyorum

    Kadın çocuk yaşlı hamile demeden sivilleri katleden katil ermineler için SİHA ilacı





    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 5 gün
    Kimse yoğurdum ekşi demez. Yıl 2020; hala bu lüks içinde yaşayan, önündeki prompter kapandığında iki cümle kuramayacak liderlere inananlar var. Bakalım sonumuz ne olacak.
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    Skywalkerx 5 gün (düzenlendi)
    millet evine et süt alamıyor işsizlikten şu drone irisi ile övünürsünüz ancak !!
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    veleciraptor (Önemli Değil) 5 gün
    İşin kötü yanı Türk SİHA'ları modern bir savaşta, savaşın yazgısını nasıl değiştirebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu tehdidi gören ülkeler çoktan SİHA'lara karşı daha gelişmiş savunma ya da saldırı teknolojileri üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bizim SİHA'lar umarım bir sonraki kuşakta kendini savunabilecek ya da gizleyebilecek yeni teknolojiler üzerine inşa edilir.
    Yanıtla +5
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    WB 6 gün
    Heykel isinden cikip bilime yuzunu donen aydinlik turkiyenin eseri bunlar. Ulkenin kamburu cehhabi kafa asla anlayamaz..
    Yanıtla +10
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 gün
    Bu açıklamanın videosunu izleyin, adam çatır çatır İngilizce konuşuyor. Bir de bizim eğitimsiz, diplomasız cumhurbaşkanımıza bak, yazık.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    MDV 6 gün Guhong01
    Adam diktatör ama tahsilli diktatör. Tarih bilimlerinde elmi derecesi var Moskova devlet üniversitesinde öğretmenlik de yapmış genclik yıllarında.
    Yanıtla +4
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    mokoko_TR 6 gün Guhong01
    inglizce ülkeyi yönetmiyor akıl yönetiyor bak senin gibi bilgenin bile c başkanı


    Guhong01

    ne diyon la. he bu adam dedi diye öyle oldu ok

    cahil seküler z kuşağının cevabına bakarmsınız? bu dedi diye diplomasız oluyor, profösör dedi diye olmuyor... bide bloklamış
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Murat.Ak (Murat Ak) 6 gün
    Yazık şu topraklarda bir barış olsa komşularımızla. Onlarda pek akıllı değiller sürekli olarak ortalığı karıştırıyorlar. El ele birlik olsalar geçmişe sünger çekip neler başarabilirler. 1. dünya savaşı oldu 2. dünya savaşı oldu Avrupa birbirine girdi sadece Rusya 20 milyon insanını kaybetti 45 milyon insan öldü fakat oturdular Avrupa birliğini kurdular sonra insan hakları sözleşmesini oluşturdular diğerleri de baka kaldı sadece sadece kavga ve öfke
    Yanıtla +3
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 6 gün (düzenlendi)
    Yıllardır Ermenistan akıllılık yapıp Azerbaycan'da işgal ettiği topraklardan geri çekilse ve barış isteseydi, solunda Türkiye sağında Azarbaycanla olan devasa sınırlarını güvence altına alır, ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişirdi. Yapamıyor çünkü özgür değil, başka ülkelerin dedikleri ve dolduruşları ile hareket ediyor. Mesela aslında Tarihçilerin incelemesi gereken, Sözde Ermeni Soykırımı gibi birçok konuda, birileri habire bunlara gaz veriyor. Halkın açken, ülkende durmuyorken, yazık bu kadar askeri silaha. Ermenistan gibi bazı ülkelerin haklı ve güçlü gördükleri şeyler aslında başklarının gazı ile yapılan en zayıf kısımları. Benzer şeyleri de Yunanistan'da Fransa,UAE vb. ülkerin dolduruşu ile yapmaya çalışıyor. İleriyi görmek için Atatürk gibi adam olmak lazım, herkese de nasip olmaz bu.
    Yanıtla +22
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    sonofmana (yasar toprak) 6 gün (düzenlendi)
    1 milyon dolarlık zaiyat Maalesef bana Siha miha deme "ben cebime girene bakarım cebime " söyleminden daha etkili değildir bu memlekette.



    Bu saman etmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    th9 6 gün sonofmana
    doğruyu söylemişsin fakat donanım haber üyeleri koyunlardan hoşlanıyor
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    5270 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    azerbaycan, aliyev ve
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