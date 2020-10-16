"Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik"

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Cumhurbaşkanı Aliyev, France 24 televizyonuna demeç verdi. Son dönemde artan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına yönelik soruları yanıtlayan Aliyev, gündemde olan iddiaları da yanıtladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bölgede paralı asker bulunduğu iddialarını yalanlayarak “Paralı askerler yok, bu bizim resmi açıklamamızdır. Çatışmaların başlamasından bu yana iki haftadan fazla bir süre geçti ve hiçbir ülke bu konuda bize bir kanıt sunmadı. Ayrıca buna ihtiyacımız da yok, bizim 100 binden fazla askerden oluşan bir ordumuz var” dedi.

Aliyev, bölgede yaşanan çatışmalarda özellikle Türk SİHA'larının etkisini vurgulayarak çatışmasın seyrini değiştiren unsurların başında Türk SİHA'ları olduğunu söyledi. Aliyev, Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettiklerini açıkladı ve sahadaki üstünlüğü sürdürdüklerini belirtti.

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France 24 muhabiri bu açıklama üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanına "Kaç adet Türkiye menşeli İHA kullanıyorsunuz/envanterinizde?" sorusu yöneltti. Aliyev ise" yeteri kadar" cevabı ile bu bilgiyi gizli tuttu.

Aliyev, ayrıca “Bugün sahada yaptığımız her şey ordumuzun topraklarını kendi başına kurtarma kabiliyeti olduğunun kanıtı” açıklamasını yaptı.

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https://www.france24.com/en/asia-pacific/20201014-azerbaijani-president-ilham-aliyev-we-never-deliberately-attacked-civilians

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