"Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik"

Cumhurbaşkanı Aliyev, France 24 televizyonuna demeç verdi. Son dönemde artan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına yönelik soruları yanıtlayan Aliyev, gündemde olan iddiaları da yanıtladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bölgede paralı asker bulunduğu iddialarını yalanlayarak “Paralı askerler yok, bu bizim resmi açıklamamızdır. Çatışmaların başlamasından bu yana iki haftadan fazla bir süre geçti ve hiçbir ülke bu konuda bize bir kanıt sunmadı. Ayrıca buna ihtiyacımız da yok, bizim 100 binden fazla askerden oluşan bir ordumuz var” dedi.
Aliyev, bölgede yaşanan çatışmalarda özellikle Türk SİHA'larının etkisini vurgulayarak çatışmasın seyrini değiştiren unsurların başında Türk SİHA'ları olduğunu söyledi. Aliyev, Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettiklerini açıkladı ve sahadaki üstünlüğü sürdürdüklerini belirtti.İlginizi Çekebilir Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı
Ayrıca Bkz. "Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti"
France 24 muhabiri bu açıklama üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanına "Kaç adet Türkiye menşeli İHA kullanıyorsunuz/envanterinizde?" sorusu yöneltti. Aliyev ise" yeteri kadar" cevabı ile bu bilgiyi gizli tuttu.
Aliyev, ayrıca “Bugün sahada yaptığımız her şey ordumuzun topraklarını kendi başına kurtarma kabiliyeti olduğunun kanıtı” açıklamasını yaptı.
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20201014-azerbaijani-president-ilham-aliyev-we-never-deliberately-attacked-civilians Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Dün siperde vurdukları görüntüler de vardı
Büyük bir ülkeyiz ülkemle gurur duyuyorum
Kadın çocuk yaşlı hamile demeden sivilleri katleden katil ermineler için SİHA ilacı
cahil seküler z kuşağının cevabına bakarmsınız? bu dedi diye diplomasız oluyor, profösör dedi diye olmuyor... bide bloklamış
Bu saman etmiyor
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