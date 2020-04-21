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    Ertelenen oyunlar kervanına Death Stranding PC sürümü de eklendi

    İçinde bulunduğumuz salgın dönemi nedeniyle bir çok iptal ve erteleme kararının ardı arkası kesilmiyor.
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    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ertelenen oyunlar kervanına Death Stranding PC sürümü de eklendi
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    Kojima Production yaptığı duyuruyla üzücü bir haber verdi. Uzun süredir beklenen yapım için erteleme kararı verildi.

    Çıkış tarihi ertelendi

    2 Haziran’da çıkış yapması beklenen Death Stranding PC versiyonu, yapımcı stüdyonun Tweet’ine göre 14 Temmuz’a ertelenmiş durumda. Gecikmede ekibin evden çalışma tarzına geçişte stüdyonun kapalı kalması etkili olduğu belirtilmiş.

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    Pandeminin getirdiği zorluklar göz önünde bulundurulduğunda 6 hafta mantıklı bir süre. Daha önce The Last of Us Part 2 ve Iron Man VR da benzer sebepten ertelenmişti. Son olarak oyunun Valve’nin Half Life serisinden ikonik öğeler içermesinin beklendiğini hatırlatalım.



    https://www.techpowerup.com/266070/death-stranding-pc-release-delayed-to-mid-july Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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