Ertelenen oyunlar kervanına Death Stranding PC sürümü de eklendi

Kojima Production yaptığı duyuruyla üzücü bir haber verdi. Uzun süredir beklenen yapım için erteleme kararı verildi.

Çıkış tarihi ertelendi

2 Haziran’da çıkış yapması beklenen Death Stranding PC versiyonu, yapımcı stüdyonun Tweet’ine göre 14 Temmuz’a ertelenmiş durumda. Gecikmede ekibin evden çalışma tarzına geçişte stüdyonun kapalı kalması etkili olduğu belirtilmiş.

Pandeminin getirdiği zorluklar göz önünde bulundurulduğunda 6 hafta mantıklı bir süre. Daha önce The Last of Us Part 2 ve Iron Man VR da benzer sebepten ertelenmişti. Son olarak oyunun Valve’nin Half Life serisinden ikonik öğeler içermesinin beklendiğini hatırlatalım.

