NASA'dan bir ilk: Lazer teknolojisiyle uzaya 4K video gönderildi

Lazer iletişim teknolojisinde yeni dönem
NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu başarı, Artemis görevleri sırasında Ay'daki astronotların canlı video görüntülerini sağlayabilecek yeni teknoloji üzerinde yapılan bir dizi testin bir parçasıdır." denildi.
NASA'da görev yapan ekipler, uzaya bilgi gönderme ve uzaydan bilgi alma işlemlerini radyo dalgaları kullanarak yapıyor. Ancak lazer iletişim teknolojisi, kızılötesi ışık sayesinde radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha hızlı veri iletimini mümkün kılıyor.
NASA, Pilatus PC-12 uçağının gövdesine geçici olarak taşınabilir bir lazer terminali kurdu. Daha sonra Erie Gölü üzerinde uçarak uçaktan Cleveland'daki bir optik yer istasyonuna veri gönderildi. Bu veri, Dünya üzerindeki bir ağ üzerinden NASA'nın Las Cruces, New Mexico'daki White Sands Test Tesisi'ne gönderildi ve burada bilim insanları veriyi kızılötesi ışık sinyalleri kullanarak iletti.
Sinyaller Dünya'dan yaklaşık 35 bin kilometre uzağa, yörüngedeki deneysel bir platform olan NASA'nın Lazer İletişim Röle Demonstrasyonu'na (LCRD) gitti. LCRD daha sonra sinyalleri yörüngedeki laboratuvara monte edilen ILLUMA-T (Integrated LCRD LEO User Modem and Amplifier Terminal) yüküne aktardı. Bu yük de verileri Dünya'ya geri gönderdi.
Deneyler sırasında, Glenn'de geliştirilen yeni bir sistem olan Yüksek Hızda Gecikme Toleranslı Ağ (HDTN), sinyalin bulut örtüsüne daha etkili bir şekilde nüfuz etmesine yardımcı oldu. Dr. Daniel Raible, "Artemis misyonundaki astronotlarımız için HD video konferans gibi mürettebat sağlığı ve faaliyet koordinasyonu için önemli olacak yetenekleri sağlamak için artık uzay istasyonuna 4K HD video akışı başarısını geliştirebiliriz" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.