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    NASA'dan bir ilk: Lazer teknolojisiyle uzaya 4K video gönderildi

    Uzay görevleri için çok yararlı olabilecek lazer iletişim teknolojisi üzerinde çalışan NASA, deneyler kapsamında bir uçaktan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4K video yayını gerçekleştirdi.
    NASA'dan bir ilk: Lazer teknolojisiyle uzaya 4K video gönderildi Tam Boyutta Gör
    NASA, lazer iletişim teknolojisi kullanarak ilk kez bir uçaktan Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4K video görüntüsü aktardı. NASA, bu teknolojisi sayesinde gökyüzündeki bir uçağın 4K video görüntülerini başarılı bir şekilde ISS'e göndermeyi ve geri almayı başardı.

    Lazer iletişim teknolojisinde yeni dönem

    NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu başarı, Artemis görevleri sırasında Ay'daki astronotların canlı video görüntülerini sağlayabilecek yeni teknoloji üzerinde yapılan bir dizi testin bir parçasıdır." denildi.

    NASA'da görev yapan ekipler, uzaya bilgi gönderme ve uzaydan bilgi alma işlemlerini radyo dalgaları kullanarak yapıyor. Ancak lazer iletişim teknolojisi, kızılötesi ışık sayesinde radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha hızlı veri iletimini mümkün kılıyor.

    NASA, Pilatus PC-12 uçağının gövdesine geçici olarak taşınabilir bir lazer terminali kurdu. Daha sonra Erie Gölü üzerinde uçarak uçaktan Cleveland'daki bir optik yer istasyonuna veri gönderildi. Bu veri, Dünya üzerindeki bir ağ üzerinden NASA'nın Las Cruces, New Mexico'daki White Sands Test Tesisi'ne gönderildi ve burada bilim insanları veriyi kızılötesi ışık sinyalleri kullanarak iletti.

    Sinyaller Dünya'dan yaklaşık 35 bin kilometre uzağa, yörüngedeki deneysel bir platform olan NASA'nın Lazer İletişim Röle Demonstrasyonu'na (LCRD) gitti. LCRD daha sonra sinyalleri yörüngedeki laboratuvara monte edilen ILLUMA-T (Integrated LCRD LEO User Modem and Amplifier Terminal) yüküne aktardı. Bu yük de verileri Dünya'ya geri gönderdi.

    Deneyler sırasında, Glenn'de geliştirilen yeni bir sistem olan Yüksek Hızda Gecikme Toleranslı Ağ (HDTN), sinyalin bulut örtüsüne daha etkili bir şekilde nüfuz etmesine yardımcı oldu. Dr. Daniel Raible, "Artemis misyonundaki astronotlarımız için HD video konferans gibi mürettebat sağlığı ve faaliyet koordinasyonu için önemli olacak yetenekleri sağlamak için artık uzay istasyonuna 4K HD video akışı başarısını geliştirebiliriz" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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