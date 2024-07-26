NASA'dan bir ilk: Lazer teknolojisiyle uzaya 4K video gönderildi

Tam Boyutta Gör NASA, lazer iletişim teknolojisi kullanarak ilk kez bir uçaktan Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4K video görüntüsü aktardı. NASA, bu teknolojisi sayesinde gökyüzündeki bir uçağın 4K video görüntülerini başarılı bir şekilde ISS'e göndermeyi ve geri almayı başardı.

Lazer iletişim teknolojisinde yeni dönem

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu başarı, Artemis görevleri sırasında Ay'daki astronotların canlı video görüntülerini sağlayabilecek yeni teknoloji üzerinde yapılan bir dizi testin bir parçasıdır." denildi.

NASA'da görev yapan ekipler, uzaya bilgi gönderme ve uzaydan bilgi alma işlemlerini radyo dalgaları kullanarak yapıyor. Ancak lazer iletişim teknolojisi, kızılötesi ışık sayesinde radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha hızlı veri iletimini mümkün kılıyor.

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NASA, Pilatus PC-12 uçağının gövdesine geçici olarak taşınabilir bir lazer terminali kurdu. Daha sonra Erie Gölü üzerinde uçarak uçaktan Cleveland'daki bir optik yer istasyonuna veri gönderildi. Bu veri, Dünya üzerindeki bir ağ üzerinden NASA'nın Las Cruces, New Mexico'daki White Sands Test Tesisi'ne gönderildi ve burada bilim insanları veriyi kızılötesi ışık sinyalleri kullanarak iletti.

Sinyaller Dünya'dan yaklaşık 35 bin kilometre uzağa, yörüngedeki deneysel bir platform olan NASA'nın Lazer İletişim Röle Demonstrasyonu'na (LCRD) gitti. LCRD daha sonra sinyalleri yörüngedeki laboratuvara monte edilen ILLUMA-T (Integrated LCRD LEO User Modem and Amplifier Terminal) yüküne aktardı. Bu yük de verileri Dünya'ya geri gönderdi.

Deneyler sırasında, Glenn'de geliştirilen yeni bir sistem olan Yüksek Hızda Gecikme Toleranslı Ağ (HDTN), sinyalin bulut örtüsüne daha etkili bir şekilde nüfuz etmesine yardımcı oldu. Dr. Daniel Raible, "Artemis misyonundaki astronotlarımız için HD video konferans gibi mürettebat sağlığı ve faaliyet koordinasyonu için önemli olacak yetenekleri sağlamak için artık uzay istasyonuna 4K HD video akışı başarısını geliştirebiliriz" dedi.

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