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Türkiye'nin önemli şarj istasyonu işletmecilerinden olan Eşarj Cumhuriyet'in 100. yılına özel elektrikli araç sahiplerine ücretsiz şarj imkanı sunuyor.

Şirket duyurduğu kampanya ile 29-30-31 Ekim tarihlerinde bütün şarj istasyonlarında kullanıcılarına ücretsiz şarj sunacağını açıkladı.

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, “Eşarj olarak, Cumhuriyet yolunda hiç durmadan ilerliyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılına şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yaşında bu özel günü kutlamak ve tüm müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla özel bir kampanya başlattık. 3 gün boyunca tüm Eşarj istasyonlarını müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Tüm elektrikli araç kullanıcılarını Eşarj istasyonlarına bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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Enerjisa Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Eşarj Türkiye'nin ilk şarj operatörü olma özelliğini taşıyor. Şirket Ekim 2023 itibarıyla 50 MWh kurulu güce ve 1400'ün üzerinde sokete sahip olan 800'ün üzerinde istasyonu işletiyor.

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Eşarj'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel üç gün ücretsiz şarj