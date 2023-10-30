Eşarj'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel üç gün ücretsiz şarj

Türkiye'nin önemli şarj istasyonu işletmecilerinden olan Eşarj Cumhuriyet'in 100. yılına özel elektrikli araç sahiplerine ücretsiz şarj imkanı sunuyor.
Şirket duyurduğu kampanya ile 29-30-31 Ekim tarihlerinde bütün şarj istasyonlarında kullanıcılarına ücretsiz şarj sunacağını açıkladı.
Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, “Eşarj olarak, Cumhuriyet yolunda hiç durmadan ilerliyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılına şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yaşında bu özel günü kutlamak ve tüm müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla özel bir kampanya başlattık. 3 gün boyunca tüm Eşarj istasyonlarını müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Tüm elektrikli araç kullanıcılarını Eşarj istasyonlarına bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.
Enerjisa Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Eşarj Türkiye'nin ilk şarj operatörü olma özelliğini taşıyor. Şirket Ekim 2023 itibarıyla 50 MWh kurulu güce ve 1400'ün üzerinde sokete sahip olan 800'ün üzerinde istasyonu işletiyor.Kaynakça https://www.enerjigunlugu.net/esarjda-100-yil-serefine-elektrik-uc-gun-bedava-56285h.htm https://twitter.com/esarj_com/status/1718520372000182378 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.