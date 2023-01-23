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    Escar ve Kontrolmatik, iki kişilik yerli elektrikli araç üretecek

    İstanbul'a yakın bir lokasyonda üretilmesi planlanan elektrikli mikro mobilite araçları, paylaşımlı saatlik kiralama işinde kullanılacak. İşte detaylar:          
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    Escar ve Kontrolmatik, iki kişilik yerli elektrikli araç üretecek
    Operasyonel araç kiralama şirketi Escar, yerli üretim küçük elektrikli araçlarla paylaşımlı saatlik kiralama işine girecek. Bu araçların üretimi, teknoloji şirketi Kontrolmatik ortaklığında kurulacak fabrikada yapılacak.

    Fabrika İstanbul'a yakın olacak

    İki kişilik yüzde 100 elektrikli mikro mobilite araçlarının üretileceği fabrikanın yeri henüz belli değil ancak Escar Genel Müdürü Nora Karakaş'ın Ekonomi gazetesine yaptığı açıklamaya göre lojistik avantaj sağlamak adına Çorlu gibi İstanbul'a yakın bir lokasyonda üretim yapılması planlanıyor.

    Ana hedef tüm Türkiye olmasına karşın, söz konusu fabrikada üretilecek araçlar öncelikli olarak İstanbul'da kullanılacak. İstanbul'daki ihtiyacı karşılamak için en az 5 bin araç gerektiğini belirten Karakaş, üretime yaz sonunda başlamayı planladıklarını dile getirdi. Escar böylelikle Moov ve Tik Tak gibi paylaşımlı araç şirketlerine rakip olmayı ve tamamen elektrikli araçlardan oluşan filosuyla öne çıkmayı planlıyor.

    Araçların bataryasını Kontrolmatik üretecek. Araçta çift batarya sistemi olacak. Bir batarya bittiğinde diğeri ile yedekleme yapılabilecek. Aynı zamanda kullanılacak yazılımı da Kontrolmatik geliştirecek. Kontrolmatik'in teknolojiyi, kendilerinin de otomotiv kısmını ve saha operasyonlarını çok iyi bildiğini dile getiren Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Bu iki gücü bir araya getirip kuvvetli olan kaslarımızı birleştirerek iyi bir yatırım yapmaya çalıştık. Y ve Z kuşağının yüzde 60’ının aracı sadece ulaşım aracı olarak kabul ettiği bu ortamda, yani bizim bildiğimiz geleneksel, konforlu, bagajı da olsun seçeneklerini göz ardı edip, ben kullandığım kadarını ödeyeyim diyen bir mantık oluşmuş durumda. Burada da mikro mobilite araçlar devreye giriyor"

    Otomobilin 3'te 1'i boyutunda olacak

    Üretilecek elektrikli araçlar normal bir aracın yaklaşık 3’te 1’i boyutunda olacak. İki kişilik araçta sadece kabin bagajı boyunda bir kutu olacak. Bu araçla park ve trafik sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Araçlar, otoyola çıkabilecek, köprülerden geçebilecek. Aracın kaç km menzile sahip olacağı gibi detaylar ise daha sonra paylaşılacak.

    Escar ve Kontrolmatik, üretime başlamadan önce, Avrupa’dan getirecekleri yaklaşık 500 araçla sistemi test edecek. Nora Karakaş, Mayıs 2023’ten itibaren sistemin altyapısının hazır olacağını söyledi. Orta vadede araçların perakende müşterisine açılmasına da sıcak bakılıyor. Nora Karakaş ayrıca şarj istasyon kurulumu yatırımı da yapacaklarını söyledi.

    Escar; Microsoft, Sony, Novartis, BP gibi 200’ü aşkın büyük kurumsal şirkete hizmeti veriyor. Şirket, Kontrolmatik ortaklığında üreteceği elektrikli araçları, operasyonel kiralama yoluyla mevcut kurumsal müşterilerinin de hizmetine sunmayı hedefliyor. Bu şirketlerden birinin de teknoloji devi Microsoft olması hedefleniyor.

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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