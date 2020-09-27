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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski Cambridge Analytica patronu ticari faaliyetlerden men edildi

    Facebook uygulamaları ile 80 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini elde eden ve bunları seçim manipülasyonunda kullanan Cambridge Analytica patronuna soğuk duş.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Eski Cambridge Analytica patronu ticari faaliyetlerden men edildi
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    2018 yılı özellikle kişisel verilerin gizliliği konusunda dönüm noktalarından birisi olmuştu. Cambridge Analytica firmasının izinsiz olarak 80 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verilerini kullanması ve bunun üzerinin örtülmesi bir skandalın patlamasına neden olmuştu.

    Aslında ne oldu?

    Cambridge Analytica skandalı aslında 2015 yılına kadar gidiyor. 2015 yılında GSR firmasının kurucusu ve üniversite araştırmacısı Dr. Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica ile ortak bir çalışma kapsamında Facebook ile iletişime geçerek bir kişilik testi için kullanıcıların verilerini izinli bir şekilde kullanmak istediğini iletir. Onay aldıktan sonra da bir uygulama geliştirerek yayınlar.

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    Facebook hesabı ile uygulamaya giriş yapan kullanıcılar verilerin araştırma için kullanılmasına onay verir ve karşılığında belirli bir ödeme de alır. Araştırma kapsamında toplamda 270 bin kullanıcıya ulaşılması hedeflenmektedir.

    Ne var ki katılımcıların arkadaşlarına da erişen ekip toplamda 50 milyon kişiye ulaşmış olur. Daha da kötüsü elde edilen veriler Eunoia Technologies firmasına aktarılır ve kullanıcıların oy tercihlerini tahmin eden ve etkileyebilen bir program geliştirmek için kullanılır.

    Aynı yıl bu konuyu öğrenen Facebook uygulamayı kaldırıyor ve elde edilen tüm verileri siliyor. Ayrıca ilgili kişilerin Facebook hesaplarını da askıya alıyor. Böylece gerekli yaptırımlar verilmiş oluyor. Ne var ki etkilenen kullanıcıların hiç birisine haber verilmiyor.

    Eski Cambridge Analytica patronu ticari faaliyetlerden men edildi

    2018 yılında bir Cambridge Analytica çalışanı durumu basına sızdırmış ve olay patlak vermişti. Facebook kendisinin de kandırıldığını belirterek kendisini savunmaya çalışırken CA patronu Alexander Nix’in seçimleri manipüle ettiğine dair gizli kamera kayıtları işin tuzu biberi olmuştu. Facebook kongrede ifade verirken Nix de görevden alınmıştı.

    Uzun süredir devam eden soruşturmalar kapsamında Alexander Nix’in 7 yıl boyunca mahkeme kararı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak ticari bir şirkette çalışması veya şirkette yönetici olması yasaklandı.

    İflas ettikten sonra kapanan Cambridge Analytica dahil Nix’in yönettiği tüm firmalar soruşturma altında. Verilerin izinsiz kullanımı haricinde rüşvet, yolsuzluk, şantaj, bal tuzağı, seçimlerde anonim olarak bilgiler yaymak, seçmeni bezdirme kampanyası gibi pek çok suçlama mevcut. Soruşturmaların sonucunda ne kararlar alınacak bilinmiyor ancak yüklü miktarda tazminat gibi ağır yaptırımlar geleceği muhakkak.



    https://www.engadget.com/alexander-nix-banned-from-running-another-company-185057383.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa.
    sorun ettiğiniz şeye bakın
    adam bu sefer karısının
    çocuğunun üzerine şirket açar
    mesele X firması değil !
    bu iş sektörünün ticari kapasitesi
    TR de de kendi kıçından anket yaptığını iddia eden şirketler var
    nedense bana hiç bu anketörler denk gelmiyor. !
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