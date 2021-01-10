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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor

    Spor oyunlarının en popüleri olan EA'nin FIFA serisinin uzun yıllardır kumar barındıran içeriğini olup olmadığı tartışılıyor. Genel dünyanın aksine eski EA Sports başkanı, olmadığını düşün
    22 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor
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    Spor oyunu deyince akla gelen ilk oyun serilerden biri de elbette FIFA serisi. FIFA serisi denilince de uzun yıllardır FIFA'nın ülkelerce tartışıldığı tek bir konu var, o da FIFA Ultimate Team'in kumar olup olmadığı.

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    FIFA oynayanların bileceği gibi oyunun bir Ultimate Team modu bulunuyor. Bu kısımda kendinize farklı takımlardan aldığınız oyuncularla bir kadro oluşturuyorsunuz. Bu kadroyu hazırlarken oyun içi paraları kullanabileceğiniz gibi gerçek parayla paket satın alabiliyorsunuz ve bu paketlerin içerisinde belirli bir değer aralığında futbolcular çıkıyor. Yani bir şans faktörü mevcut. Şans faktörü mevcut olduğu için de birçok ülke bunun kumar olduğunu düşünüyor.

    Ancak geçtiğimiz günlerde GamesIndustry.biz'e konuşan EA Sports başkanı Peter Moore, FIFA Ultimate Team'deki bu paketlerin kumar olduğunu düşünmüyor. Ana sebep ise her açılan pakette oyuncunun elinin boş kalmaması. Açtığı her pakette belirli bir değer aralığında kart çıktığı için oyuncunun mutlaka parası ile bir karşılık alabildiğini düşünen Peter Moore, FIFA Ultimate Team'in kumardan çok uzak olduğunu söyledi.

    Ayrıca Peter Moore, oyuncuların bu kartlara yoğun ilgi göstermesi ve kazanılan paranın büyük bir kısmının buradan olması, oyuncuların şikayetçi olmadığının bir göstergesi olduğunu düşünüyor.



    https://www.pcgamer.com/fifas-ultimate-team-is-a-long-way-from-gambling-says-former-ea-sports-president/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -VesselaM- (hüseyin ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bal gibi de kumar, o paketlerden çıkanlar çok büyük oranda açmak için verdiğinizi karşılamıyor buna rağmen oyun neredeyse devamlı paket açmak üzerine kurulu.Peter denen arkadaş oyuncuların şikayetçi olmadığını söylemiş de adamlara başka şans bırakmazsan paket açmaktan başka ne yapacaklar,ortalama bir oyuncu haftalık ödüllerle iyi bir oyuncu almaya kalksa bir ay yada daha fazla beklemek zorunda kalır.
    Bal gibi de kumar, o paketlerden çıkanlar çok büyük oranda açmak için verdiğinizi karşılamıyor buna rağmen oyun neredeyse devamlı paket açmak üzerine kurulu.Pet...
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    DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi ordan. Şu oyunu oynayıp şikayet etmeyen biri yoktur. Momentum olsun paket şansı olsun server olsun... Daha var. Oyuncularını dinlemedikleri belli zaten
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    afacanlouiee 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    belçika da yaşıyorum burada oyunlardan kasa açılmıyor paket alınmıyor. 2k21 de auction house kullanmak bile yasak. keşke her ülke de böyle olsa bunlar da kaldırmak zorunda kalsa.
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    -VesselaM- (hüseyin ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bal gibi de kumar, o paketlerden çıkanlar çok büyük oranda açmak için verdiğinizi karşılamıyor buna rağmen oyun neredeyse devamlı paket açmak üzerine kurulu.Peter denen arkadaş oyuncuların şikayetçi olmadığını söylemiş de adamlara başka şans bırakmazsan paket açmaktan başka ne yapacaklar,ortalama bir oyuncu haftalık ödüllerle iyi bir oyuncu almaya kalksa bir ay yada daha fazla beklemek zorunda kalır.
    Yanıtla +7
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    hksdejavu (Kaan ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek kumar sektöründe de milyarlarca dolar dönüyor. Onun için de kullanıcılar şikayetçi değil diyebiliriz. Sıkıntı bir sistemin yürüyor/çalışıyor olması değil. Paketten güzel kart çıkan oyuncu zaten mutlu, kimisinin imkanı var harcadığı parayı çöpe atmış gibi düşünerek giriyor ve sıkıntı yaşamıyor. Ama cebindeki son parayı harcayan kullanıcıyı eziyor sistem. Aynısı kumar için de geçerli. Oyunda sıkıntı olmasının nedeni yaş sınırı olmadan herkes oynuyor bu oyunu ve küçük çocuklara bir şekilde bu alışkanlığı kazandırmış oluyorsun.

    Hoş işin başındaki adamdan "Evet ya, büyük kumar. Nasıl yaptık bu işi?" demesini beklemeyiz :)
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hersey iyi guzel diyelim de, oyunun momentum sistemi oyundan sogutur. Oyunu biraktirdi bana almadim son 2 oyunu.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    001ATB (Ahmet ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) mck94
    Bu momentum olayından dolayı FIFA 16 dan beri yeminliyim artık FIFA satın almayacağıma. Zerre kuruş yedirmem daha da Battlefield serisi dışında Allah'ın dolandırıcı EA firmasına.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beni hiç sarmıyor UT sürekli kadro kurmak için falan ne biliyim online olarak Pro clubs modundan daha çok zevk alıyordum

    Bence EA'in her sene benzer oyunu öne sürmesinin sebebi UT'den yeterince para kaldırması
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