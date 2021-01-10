Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor

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Spor oyunu deyince akla gelen ilk oyun serilerden biri de elbette FIFA serisi. FIFA serisi denilince de uzun yıllardır FIFA'nın ülkelerce tartışıldığı tek bir konu var, o da FIFA Ultimate Team'in kumar olup olmadığı.

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FIFA oynayanların bileceği gibi oyunun bir Ultimate Team modu bulunuyor. Bu kısımda kendinize farklı takımlardan aldığınız oyuncularla bir kadro oluşturuyorsunuz. Bu kadroyu hazırlarken oyun içi paraları kullanabileceğiniz gibi gerçek parayla paket satın alabiliyorsunuz ve bu paketlerin içerisinde belirli bir değer aralığında futbolcular çıkıyor. Yani bir şans faktörü mevcut. Şans faktörü mevcut olduğu için de birçok ülke bunun kumar olduğunu düşünüyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde GamesIndustry.biz'e konuşan EA Sports başkanı Peter Moore, FIFA Ultimate Team'deki bu paketlerin kumar olduğunu düşünmüyor. Ana sebep ise her açılan pakette oyuncunun elinin boş kalmaması. Açtığı her pakette belirli bir değer aralığında kart çıktığı için oyuncunun mutlaka parası ile bir karşılık alabildiğini düşünen Peter Moore, FIFA Ultimate Team'in kumardan çok uzak olduğunu söyledi.

Ayrıca Peter Moore, oyuncuların bu kartlara yoğun ilgi göstermesi ve kazanılan paranın büyük bir kısmının buradan olması, oyuncuların şikayetçi olmadığının bir göstergesi olduğunu düşünüyor.

https://www.pcgamer.com/fifas-ultimate-team-is-a-long-way-from-gambling-says-former-ea-sports-president/

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