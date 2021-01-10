Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor

Spor oyunu deyince akla gelen ilk oyun serilerden biri de elbette FIFA serisi. FIFA serisi denilince de uzun yıllardır FIFA'nın ülkelerce tartışıldığı tek bir konu var, o da FIFA Ultimate Team'in kumar olup olmadığı.İlginizi Çekebilir FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek
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FIFA oynayanların bileceği gibi oyunun bir Ultimate Team modu bulunuyor. Bu kısımda kendinize farklı takımlardan aldığınız oyuncularla bir kadro oluşturuyorsunuz. Bu kadroyu hazırlarken oyun içi paraları kullanabileceğiniz gibi gerçek parayla paket satın alabiliyorsunuz ve bu paketlerin içerisinde belirli bir değer aralığında futbolcular çıkıyor. Yani bir şans faktörü mevcut. Şans faktörü mevcut olduğu için de birçok ülke bunun kumar olduğunu düşünüyor.
Ancak geçtiğimiz günlerde GamesIndustry.biz'e konuşan EA Sports başkanı Peter Moore, FIFA Ultimate Team'deki bu paketlerin kumar olduğunu düşünmüyor. Ana sebep ise her açılan pakette oyuncunun elinin boş kalmaması. Açtığı her pakette belirli bir değer aralığında kart çıktığı için oyuncunun mutlaka parası ile bir karşılık alabildiğini düşünen Peter Moore, FIFA Ultimate Team'in kumardan çok uzak olduğunu söyledi.
Ayrıca Peter Moore, oyuncuların bu kartlara yoğun ilgi göstermesi ve kazanılan paranın büyük bir kısmının buradan olması, oyuncuların şikayetçi olmadığının bir göstergesi olduğunu düşünüyor.
https://www.pcgamer.com/fifas-ultimate-team-is-a-long-way-from-gambling-says-former-ea-sports-president/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Hoş işin başındaki adamdan "Evet ya, büyük kumar. Nasıl yaptık bu işi?" demesini beklemeyiz :)
Bence EA'in her sene benzer oyunu öne sürmesinin sebebi UT'den yeterince para kaldırması