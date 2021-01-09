Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı.
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Aşağıda bulabileceğiniz videolardan ilkinde Game Informer, oyunun ilk bölümü olan Dubai görevini 10 dakikada bitiriyor. Diğer videoda ise oyuna yeni eklenen kısa yol özelliği tanıtılıyor. Oyunda bulunan kısa yolları açabilmek ve hedeflerin işini daha hızlı bitirebilmek için önce bu kilitleri açmanız gerekiyor. Bu sayede de oyunun tekrar oynanabilirliği artıyor. Son videoda ise oyuna yeni eklenen çok fonksiyonlu kamera tanıtılıyor.
Bahsi geçen iki videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Eski motorun cilalanmış hali gibi;
hepimiz İngilizce bilmiyoruz.
görevleri yapmak,ve ipuçlarını anlayabilmemiz için bu oyunu Türkçe olarak oynamamız gerekli..