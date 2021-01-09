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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı

    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Hitman III'ün ilk görevinden üç yeni oynanış videosu paylaşıldı. Videoları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 sa.
    2,8b
    11
    9
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı"

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    Aşağıda bulabileceğiniz videolardan ilkinde Game Informer, oyunun ilk bölümü olan Dubai görevini 10 dakikada bitiriyor. Diğer videoda ise oyuna yeni eklenen kısa yol özelliği tanıtılıyor. Oyunda bulunan kısa yolları açabilmek ve hedeflerin işini daha hızlı bitirebilmek için önce bu kilitleri açmanız gerekiyor. Bu sayede de oyunun tekrar oynanabilirliği artıyor. Son videoda ise oyuna yeni eklenen çok fonksiyonlu kamera tanıtılıyor.

    Bahsi geçen iki videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Romeo84 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    artık oyun motorunu mu değiştirirler yoksa karbüratörünü mü bilmem, önceki oyunla hiçbir değişiklik yok sadece mekanlar değişik...
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    elLbufFer (selçuk dabak) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten oturaklı bir ekip olsa bence şu Türkçe altyazı olayı halledilir . Bu tarz oyunlarda ingilizce yoksa hiç almaya değmez .
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    mhasturk (Mustafa H.) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman Steam'e gelir o zaman satın alırım, Epic e özel yapma hype ından biran önce vazgeçsin geliştiriciler.
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    BekirHan (Bekir Han) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nedense teknik açıdan (görsel) bir ilerleme yokmuş gibi hissettiriyor.

    Eski motorun cilalanmış hali gibi;

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    john mclane 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Niye bu oyuna Türkçe dublaj ya da alt yazı gelmiyor?
    hepimiz İngilizce bilmiyoruz.
    görevleri yapmak,ve ipuçlarını anlayabilmemiz için bu oyunu Türkçe olarak oynamamız gerekli..
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    th9 18 sa. ( Mesaj Silindi ) john mclane
    onu torrentçilere söyle.
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    Six Feet Under. 11 sa. ( Mesaj Silindi ) john mclane
    İngilizce ögren.
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    Romeo84 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    artık oyun motorunu mu değiştirirler yoksa karbüratörünü mü bilmem, önceki oyunla hiçbir değişiklik yok sadece mekanlar değişik...
    Yanıtla +5
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    joven 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu karekter hareketleri kötü olmuş hiç gerçekçi durmuyorlar
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