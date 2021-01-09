Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı"

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Aşağıda bulabileceğiniz videolardan ilkinde Game Informer, oyunun ilk bölümü olan Dubai görevini 10 dakikada bitiriyor. Diğer videoda ise oyuna yeni eklenen kısa yol özelliği tanıtılıyor. Oyunda bulunan kısa yolları açabilmek ve hedeflerin işini daha hızlı bitirebilmek için önce bu kilitleri açmanız gerekiyor. Bu sayede de oyunun tekrar oynanabilirliği artıyor. Son videoda ise oyuna yeni eklenen çok fonksiyonlu kamera tanıtılıyor.

Bahsi geçen iki videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak.

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