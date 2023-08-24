Tam Boyutta Gör Günümüzde Samsung, hem mobil hem de akıllı TV bölümüne olan yatırımlarına devam ediyor. Bildiğiniz üzere Koreli dev, güncel Samsung TV'ler için duyurulan bulut oyun desteği ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi bulut oyun servisleri eski nesil Samsung televizyonlara da geliyor.

2020 model Samsung TV’lere bulut oyun servisleri geliyor

Bilmeyenler için günümüzde 2021 ve sonrası Samsung TV'ler, hem kablolu hem de kablosuz kontrolcü ile bulut oyun servislerine destek sunuyor. Ancak bu sınırlama çok yakında sona erecek. Bugün yapılan resmi duyuruda Samsung, bulut oyun servislerinin bu yılın sonuna kadar 2020 model TV'lere ulaşacağını duyurdu.

Samsung Oyun Ürün başkanı Mike Lucero şunları söyledi: "Bugün, bulut oyun uygulamalarını bu yılın sonuna doğru 2020 model TV'lerimize de taşıyacağımızı ve on milyonlarca oyuncunun en sevdikleri oyunlara ve hizmetlere erişmesini sağlayacağımızı duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Günümüzde bulut oyun servislerinin popülerliği düşünüldüğünde, yeni haberin heyecan verici olduğunu belirtelim. Bu uygulamaların neler olacağı şu an için net değil. Ancak ilk uygulamalar kuvvetle muhtemel GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming olacak. Bunun hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Eski nesil Samsung akıllı TV'lerde bulut oyun dönemi başlıyor!