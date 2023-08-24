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    Anlık Bildirim

    Eski nesil Samsung akıllı TV'lerde bulut oyun dönemi başlıyor

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, eski nesil Samsung TV'lere bulut oyun desteği kazandıracak. Bulut uygulamaları, bu yılın sonuna kadar 2020 model TV'Lere ulaşacak.
    Eski nesil Samsung akıllı TV'lerde bulut oyun dönemi başlıyor! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Samsung, hem mobil hem de akıllı TV bölümüne olan yatırımlarına devam ediyor. Bildiğiniz üzere Koreli dev, güncel Samsung TV'ler için duyurulan bulut oyun desteği ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi bulut oyun servisleri eski nesil Samsung televizyonlara da geliyor.

    2020 model Samsung TV’lere bulut oyun servisleri geliyor

    Bilmeyenler için günümüzde 2021 ve sonrası Samsung TV'ler, hem kablolu hem de kablosuz kontrolcü ile bulut oyun servislerine destek sunuyor. Ancak bu sınırlama çok yakında sona erecek. Bugün yapılan resmi duyuruda Samsung, bulut oyun servislerinin bu yılın sonuna kadar 2020 model TV'lere ulaşacağını duyurdu. 

    Samsung Oyun Ürün başkanı Mike Lucero şunları söyledi: "Bugün, bulut oyun uygulamalarını bu yılın sonuna doğru 2020 model TV'lerimize de taşıyacağımızı ve on milyonlarca oyuncunun en sevdikleri oyunlara ve hizmetlere erişmesini sağlayacağımızı duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

    Günümüzde bulut oyun servislerinin popülerliği düşünüldüğünde, yeni haberin heyecan verici olduğunu belirtelim. Bu uygulamaların neler olacağı şu an için net değil. Ancak ilk uygulamalar kuvvetle muhtemel GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming olacak. Bunun hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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