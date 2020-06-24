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    Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı

    Eski PlayStation başkanı Shawn Layden, oyun maliyetlerinin arttığını buna karşın fiyatların ise aynı kaldığını söylüyor. Layden'a göre bu model artık sürdürebilir değil.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı
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    Oyun endüstrisinin ünlü isimlerinden olan Shawn Layden, AAA oyun geliştirme modelinin artık sürdürülebilir olmadığını düşünüyor. Gamelab Live'a bazı açıklamalar yapan Layden, oyunların kısalması veya fiyatlarının artması gerektiğini savundu.

    Shawn Layden, Sony'nin PlayStation bölümünde 2014-2019 yılları arasında başkanlık yapmıştı. Dolayısıyla sektörü her yönüyle tanıyan bir insan. Layden, AAA oyun geliştirme maliyetlerinin PS4/Xbox One jenerasyonunda ikiye katlandığını ve 80 milyon dolarlardan 150 milyon dolarlara kadar fırladığını söylüyor. Benzer bir artış PS3 jenerasyonunda da görülmüş. 

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    GamesIndustry.biz'de yer alan ifadelere göre Layden,"Bu model artık sürdürülebilir değil. Yeni nesilde de benzer bir maliyet artışı görülürse şirketlerin büyüyebileceğini sanmıyorum. Bence artık tüm endüstri bir geriye yaslanmalı ve 'Nasıl bir kitle hedefimiz var? Tam olarak ne geliştiriyoruz? Hikayeleri anlatmanın en iyi yolu hangisi?" gibi soruları kendilerine sormalı." şeklinde konuştu.

    "Yeni nesilde bu model çökebilir"

    Shawn Layden, geliştirme maliyetlerinin sürekli olarak yükseldiğini ancak buna karşın oyun fiyatlarının sabit kaldığını ve oyuncu kitlesinin de yeterince hızlı bir şekilde artmadığını söylüyor. Layden,"Ben bu endüstride çalışmaya başladığımda da oyun fiyatları 59,99 dolardı, ancak bu süreçte oyunların maliyetleri 10 kat arttı. Fiyat konusunda esnek olamıyorsanız, maliyetleriniz de sürekli artıyorsa bu modeli sürdürmek zorlaşır. Bence yeni nesilde bu iki 'değişmezin' çakıştığını göreceğiz." şeklinde konuştu.

    Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı
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    Shawn Layden burada özellikle de The Last of Us-The Last of Us Part II örnekleri üzerinden konuşmuş. 2013'te yayınlan ilk oyun 15 saatlik bir oyun süresine sahipti. The Last of Us Part II ise 25-30 saatlik bir süreye sahip. Artan süre, daha büyük bir dünya, daha kaliteli görsellik elbette daha uzun geliştirme süresini ve daha çok maliyeti beraberinde getiriyor. Buna karşın oyunların fiyatı ise aynı kaldı.

    12-15 saatlik AAA oyunlara geri dönülebilir

    Shawn Layden son olarak,"Tüm bu etkenlere bakıp kendimize şu soruyu soralım: Başka bir yol var mı? 80 saatlik bir oyunu beş yılda geliştirmektense 15 saatlik bir oyunu üç yılda geliştirsek nasıl olur? Bunun maliyeti nedir? Tam anlamıyla tatmin edici bir deneyim sunar mı? Eski bir oyunsever olarak en azından ben kişisel anlamda 12-15 saatlik AAA oyunlara geri dönüşü gayet iyi bir şekilde karşılarım." şeklinde konuştu.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-23-shawn-layden-gamelab Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    shadymarsh (Halim Samet) 1 sn.
    İyi ama oyun satışları da bi o kadar artıyor. Oyunları 40-50+ saat olan Rockstar deli gibi satıyor sebebi ise yaptığı işin kaliteli olması. Aynı şekil gayet uzun bir oyun olan Ac Odyssey ise "bana göre" insanı sıkan bi oyun şahsen 2. bir şansım olsa almazdım oyunu. Açıkcası uzun ve gayet kaliteli oyunları çok seviyorum fakat bazı oyunlar bu uzunluğu tekrara bağlayarak sağlıyor cidden bu tarz oyunların sürelerinin kısaltılması şart.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 dk.
    Avengers filmi yapılıyor 2 saatlik gidiyorum izliyorum. 20 tl veriyorum. Evde 4 saatlik oyuna rahatlıkla 20 tl veririm. Ama avangers kalitesinde olmalı. Bakıyorum 20tl lik oyuna çöp... mekanik yok grafik yok konu yok.... asıl oyun dünyası kendine çeki düzen versin. Bak rocket league e. Maliyeti ne kazancı ne. Dota ya bak apex e bak. Ücretsiz ve efsaneler estiriyor. Her tarzda herkesi memnun edecek bir çözüm bulunabilir. Ama vakti olmayan insanlar için 20 saatlik hikayeli oyun baş ağrısı cidden. Sonra 3 yılda çıkamıyor 60 dolar yetmiyor demesinler...
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    kımyasal (ümit k) 7 dk.
    Resident evil 3 remake gibi 5 saat de yapmayın zalımlar.
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    napolyon94 10 dk.
    Oyunlarda grafik animasyon ilerlemesi durdurulmali ve hatta geri gitmeli. Oyunlar 5 senede cikamiyor.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 12 dk.
    Yas ilerledikce sure kisalsin istiyor insan, bazen gozum korkuyor cok uzun ugrasamam simdi 100 saatlik oyunla diyip hic bulasmiyorum, o yuzden hem suresi hem fiyati dusse mis gibi olur. Benim gibi dusunenler icin tabi.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 15 dk.
    Bence suresi de fiyati da yariya insin. Oyle daha guzel olur.
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    fotifoti (foti ) 16 dk.
    Sen işe başladığında 60tl idi .şimdi 500tl :)
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