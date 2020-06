Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı

Tam Boyutta Gör

Oyun endüstrisinin ünlü isimlerinden olan Shawn Layden, AAA oyun geliştirme modelinin artık sürdürülebilir olmadığını düşünüyor. Gamelab Live'a bazı açıklamalar yapan Layden, oyunların kısalması veya fiyatlarının artması gerektiğini savundu.

Shawn Layden, Sony'nin PlayStation bölümünde 2014-2019 yılları arasında başkanlık yapmıştı. Dolayısıyla sektörü her yönüyle tanıyan bir insan. Layden, AAA oyun geliştirme maliyetlerinin PS4/Xbox One jenerasyonunda ikiye katlandığını ve 80 milyon dolarlardan 150 milyon dolarlara kadar fırladığını söylüyor. Benzer bir artış PS3 jenerasyonunda da görülmüş.

GamesIndustry.biz'de yer alan ifadelere göre Layden,"Bu model artık sürdürülebilir değil. Yeni nesilde de benzer bir maliyet artışı görülürse şirketlerin büyüyebileceğini sanmıyorum. Bence artık tüm endüstri bir geriye yaslanmalı ve 'Nasıl bir kitle hedefimiz var? Tam olarak ne geliştiriyoruz? Hikayeleri anlatmanın en iyi yolu hangisi?" gibi soruları kendilerine sormalı." şeklinde konuştu.

"Yeni nesilde bu model çökebilir"

Shawn Layden, geliştirme maliyetlerinin sürekli olarak yükseldiğini ancak buna karşın oyun fiyatlarının sabit kaldığını ve oyuncu kitlesinin de yeterince hızlı bir şekilde artmadığını söylüyor. Layden,"Ben bu endüstride çalışmaya başladığımda da oyun fiyatları 59,99 dolardı, ancak bu süreçte oyunların maliyetleri 10 kat arttı. Fiyat konusunda esnek olamıyorsanız, maliyetleriniz de sürekli artıyorsa bu modeli sürdürmek zorlaşır. Bence yeni nesilde bu iki 'değişmezin' çakıştığını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Shawn Layden burada özellikle de The Last of Us-The Last of Us Part II örnekleri üzerinden konuşmuş. 2013'te yayınlan ilk oyun 15 saatlik bir oyun süresine sahipti. The Last of Us Part II ise 25-30 saatlik bir süreye sahip. Artan süre, daha büyük bir dünya, daha kaliteli görsellik elbette daha uzun geliştirme süresini ve daha çok maliyeti beraberinde getiriyor. Buna karşın oyunların fiyatı ise aynı kaldı.

12-15 saatlik AAA oyunlara geri dönülebilir

Shawn Layden son olarak,"Tüm bu etkenlere bakıp kendimize şu soruyu soralım: Başka bir yol var mı? 80 saatlik bir oyunu beş yılda geliştirmektense 15 saatlik bir oyunu üç yılda geliştirsek nasıl olur? Bunun maliyeti nedir? Tam anlamıyla tatmin edici bir deneyim sunar mı? Eski bir oyunsever olarak en azından ben kişisel anlamda 12-15 saatlik AAA oyunlara geri dönüşü gayet iyi bir şekilde karşılarım." şeklinde konuştu.

