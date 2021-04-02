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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) eski Başkanı Jay Clayton, Bitcoin'in menkul kıymet olup olmadığı hakkında açıklamalarda bulundu.
    02 Nisan 2021, 09:00 (1 hf.)
    3,1b
    1
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması
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    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) eski Başkanı Jay Clayton, CNBC’ye konuk oldu. CNBC’ye verdiği röportajda, SEC’teki başkanlık görevi sırasında Bitcoin’in menkul kıymet olup olmadığına çok kısa bir süre içerisinde karar verdiklerini ifade eden Clayton, Bitcoin’in menkul kıymet olarak değil de daha çok bir değişim aracı olarak görüldüğünü kaydetti. 

    Bununla birlikte Jay Clayton, lider kripto para biriminin SEC’in kapsama alanına girmediğini ancak bu durumun Bitcoin’in düzenlenmesine engel teşkil etmediğini açıkladı. 

    SEC eski Başkanı Jay Clayton’a kripto varlıkların düzenlenmesi konusu da soruldu. Clayton şu sıralar gündemi çokça meşgul eden kripto para düzenlemeleri hakkında hem yerel hem de uluslararası çapta kripto para düzenlemelerinin gelmesini beklediğini kaydetti.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) eski başkanı Jay Clayton, geçtiğimiz hafta kripto varlık yönetim şirketi One River Asset Management bünyesinde danışmanlık görevine getirilmişti.



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