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    Anlık Bildirim

    SEC'ten açıklama geldi: Bitcoin ETF onayı skandalı nasıl yaşandı?

    SEC'in sahte Bitcoin ETF onayı gönderisinin arkasında SIM değiştirme dolandırıcılığı ya da SIM ele geçirme olarak bilinen bir saldırı türünün olduğu resmî olarak açıklandı.
    sec hack bitcoin etf sim kart saldırısı Tam Boyutta Gör
    9 Ocak’ta SEC hesabı üzerinden Bitcoin ETF onayının verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Ancak, SEC başkanı kendi hesabından yaptığı açıklamada bu duyurunun gerçekleri yansıtmadığını, saldırı gerçekleştirildiğini söylemişti. Peki, SEC’in kurumsal hesabı nasıl hacklendi? Bitcoin fiyatının oynamasına yol açan siber saldırının detayları ortaya çıktı.

    SIM değiştirme saldırısı gerçekleşti

    SEC, hackerların “SIM swapping attack” yöntemiyle hesapla ilişkilendirilen SEC telefon numarasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. SIM değiştirme, SIM takas dolandırıcılığı ya da SIM ele geçirme olarak adlandırılan bu saldırı, kötü niyetli bir kişinin sosyal mühendislik gibi teknikler yoluyla kurbanın telefon numarasını ele geçirmesiyle meydana geliyor. Saldırgan, daha sonra kurbanın hesaplarında giriş yapmak için kullanabileceği iki faktörlü kimlik doğrulama kodları dahil kurbana yönelik arama ve mesajları engellemesine olanak tanıyor.

    İki adımlı kimlik doğrulama açık değil miydi?

    SEC skandalında kötü niyetli kişi, X hesabına bağlı telefon numarasının kontrolünü ele geçirdikten sonra hesabın şifresini sıfırladı. SEC, çok faktörlü kimlik doğrulamanın açık olduğunu söylese de, bu güvenlik özelliği hesaba erişim sorunları nedeniyle Temmuz 2023’te bir çalışanın talebi üzerine X desteği tarafından devre dışı bırakılmış. SEC, 9 Ocak’ta hesabın ele geçirildiğini fark ettikten sonra bu özelliği yeniden etkinleştirmiş. SEC’in kurumsal hesaba bağlı telefon numarası nasıl öğrenildi ve hackerlar operatörün SIM’leri değiştirmesini nasıl sağladı konuları hâlâ araştırılıyor.

    Kaynakça https://www.sec.gov/secgov-x-account https://www.theverge.com/2024/1/22/24047379/sec-fake-bitcoin-post-x-sim-swapping
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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