SEC'ten açıklama geldi: Bitcoin ETF onayı skandalı nasıl yaşandı?

SIM değiştirme saldırısı gerçekleşti
SEC, hackerların “SIM swapping attack” yöntemiyle hesapla ilişkilendirilen SEC telefon numarasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. SIM değiştirme, SIM takas dolandırıcılığı ya da SIM ele geçirme olarak adlandırılan bu saldırı, kötü niyetli bir kişinin sosyal mühendislik gibi teknikler yoluyla kurbanın telefon numarasını ele geçirmesiyle meydana geliyor. Saldırgan, daha sonra kurbanın hesaplarında giriş yapmak için kullanabileceği iki faktörlü kimlik doğrulama kodları dahil kurbana yönelik arama ve mesajları engellemesine olanak tanıyor.
İki adımlı kimlik doğrulama açık değil miydi?
SEC skandalında kötü niyetli kişi, X hesabına bağlı telefon numarasının kontrolünü ele geçirdikten sonra hesabın şifresini sıfırladı. SEC, çok faktörlü kimlik doğrulamanın açık olduğunu söylese de, bu güvenlik özelliği hesaba erişim sorunları nedeniyle Temmuz 2023’te bir çalışanın talebi üzerine X desteği tarafından devre dışı bırakılmış. SEC, 9 Ocak’ta hesabın ele geçirildiğini fark ettikten sonra bu özelliği yeniden etkinleştirmiş. SEC’in kurumsal hesaba bağlı telefon numarası nasıl öğrenildi ve hackerlar operatörün SIM’leri değiştirmesini nasıl sağladı konuları hâlâ araştırılıyor.Kaynakça https://www.sec.gov/secgov-x-account https://www.theverge.com/2024/1/22/24047379/sec-fake-bitcoin-post-x-sim-swapping Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.