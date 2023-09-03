Eski SEC başkanından ETF yorumu

Eski SEC Başkanı Jay Clayton, spot Bitcoin ETF başvurularını değerlendirdi. Clayton, aktif SEC Başkanı Gary Gensler’den farklı düşünüyor.
Kripto dünyasını etkisi altına alan Bitcoin ETF’leri hakkında görüşler gelmeye devam ediyor. Son görüş de sektöre uzak olmayan bir isimden geldi. SEC’in eski başkanlarından Jay Clayton, ETF’lerin yanında durdu. Clayton, ETF’lerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Yatırımcılar, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik vereceği karara odaklanmış durumda. Ancak birçok yatırımcı, bu kararın ertelemeyle geçeceğini ve en sonunda reddedileceğini düşünüyor. Yine de umut dolu görüşler de sektörde yer ediniyor.
Eski SEC başkanı Jay Clayton, CNBC’ye konuk oldu. Clayton, spot Bitcoin yatırım araçlarının yanında durdan güçlü kuruluşların, bireysel yatırımcıların kriptoya bakışını değiştirebileceğini belirtti. Ayrıca Clayton, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağını ve bunun kaçınılmaz bir son olacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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