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    Eski SEC başkanından ETF yorumu

    ABD’li düzenleyici kurum SEC’in eski başkanı Jay Clayton, Bitcoin ETF’lerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Clayton, SEC’in ertelemesinin bir anlamı olmadığını savunuyor.
    Eski SEC başkanından ETF yorumu Tam Boyutta Gör
    Kriptoda son ayların en önemli konusu spot Bitcoin ETF’leri oldu. BlackRock’ın attığı adımla birlikte birçok kurumsal spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Ancak önlerinde SEC engeli bulunuyor. ETF’leri onaylamaya pek de hevesli olmayan SEC’e tepkiler de büyüyor.

    Eski SEC Başkanı Jay Clayton, spot Bitcoin ETF başvurularını değerlendirdi. Clayton, aktif SEC Başkanı Gary Gensler’den farklı düşünüyor.

    Kripto dünyasını etkisi altına alan Bitcoin ETF’leri hakkında görüşler gelmeye devam ediyor. Son görüş de sektöre uzak olmayan bir isimden geldi. SEC’in eski başkanlarından Jay Clayton, ETF’lerin yanında durdu. Clayton, ETF’lerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

    Yatırımcılar, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik vereceği karara odaklanmış durumda. Ancak birçok yatırımcı, bu kararın ertelemeyle geçeceğini ve en sonunda reddedileceğini düşünüyor. Yine de umut dolu görüşler de sektörde yer ediniyor.

    Eski SEC başkanı Jay Clayton, CNBC’ye konuk oldu. Clayton, spot Bitcoin yatırım araçlarının yanında durdan güçlü kuruluşların, bireysel yatırımcıların kriptoya bakışını değiştirebileceğini belirtti. Ayrıca Clayton, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağını ve bunun kaçınılmaz bir son olacağını belirtti.

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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