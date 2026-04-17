    PlayStation 6’nın gerçek performans artışı 3 kat olabilir

    PlayStation 6 için konuşulan 10 kat ray tracing performansı iddiasının FPS’e doğrudan yansımadığı, gerçek oyun performans artışının ortalama 3 kat seviyesinde olduğu bildirildi.

    PlayStation 6’ya ilişkin sızan teknik değerlendirmelerde yer alan PlayStation 5’e kıyasla 10 kat ışın izleme (ray tracing) performansı ifadesi, oyun performansına doğrudan aynı oranda yansıma beklentisini beraberinde getirmişti. Ancak sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen KeplerL2’ye göre bu yorum, AMD’nin teknik belgelerinin yanlış anlaşılmasına dayanıyor.

    Oyunlarda 3 katlık artış yaşanabilir

    Yapılan değerlendirmelerde Moore’s Law is Dead (MLID) tarafından yapılan çıkarımların hatalı olabileceği, söz konusu 10 katlık artışın doğrudan FPS karşılığı olarak ele alınamayacağı ifade ediliyor. Buna göre gerçek oyun performansı artışı, ışın izleme yoğun olmayan senaryolarda ortalama 3 kat seviyesine daha yakın.

    KeplerL2’nin analizinde Ubisoft’un Assassin’s Creed Shadows oyunu referans alındı. PlayStation 5’in ray tracing modunda oyunu 30 FPS seviyesinde sabit çalıştırdığı belirtiliyor.

    Bu veriye göre PS5’teki performans, diğer tüm işlem yükleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 33,33 FPS ortalamasına denk gelen bir tablo ortaya koyuyor.

    Aynı senaryo PlayStation 6 için hesaplandığında, genel işlem yüklerindeki iyileştirmelerle birlikte yaklaşık 103,3 FPS seviyesine ulaşılabileceği öngörülüyor. Bu da 10 kat ray tracing artışına rağmen gerçek oyun performansında yaklaşık 3,10 katlık bir FPS artışı anlamına geliyor.

    Analize göre path tracing gibi daha yoğun grafik teknolojilerinin kullanıldığı yapımlarda PlayStation 6’nın avantajı daha belirgin hale gelebilir. Ancak modern oyun motorlarında yalnızca ışın izleme değil, rasterizasyon ve hesaplama yükleri de önemli bir yer tutuyor.

    Bu nedenle, ray tracing tarafında büyük artışlar olsa bile genel performans artışının aynı oranda yükselmediği çünkü iş yükünün önemli bir kısmının RT dışı işlemlerden oluştuğu ifade ediliyor.

