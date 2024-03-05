Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın dahil olduğu davaların ardı arkası kesilmiyor. Aralarında eski CEO Parag Agrawal’ın da bulunduğu dört eski Twitter yöneticisi, Elon Musk’a kıdem tazminatı borcu olduğu olduğu iddiasıyla dava açtı.

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Musk'tan kıdem tazminatı talebi

Pazartesi günü San Francisco mahkemesinde açılan davada dört eski yönetici Musk’ı kendilerini sebepsiz yere kovmak ve mali yükümlülüklerine karşı saygısız bir tutum sergilemekle suçladı. Davacılar, 39 sayfalık davada Musk’ın kontrolünde olan Twitter, çalışanları, mal sahiplerini, tedarikçileri ve diğerlerini küçümseyerek yasaları ihlal eden bir yer olduğunu söyledi. Musk’ın faturaları ödememesi bir yana kuralların kendisi için geçerli olmadığına inandığı, zenginliğini ve gücünü kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi ezmek için kullandığı söylendi.

Aralarında eski CFO Ned Segal, eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde ve eski Baş Hukuk Müşaviri Sean Edgett'in de bulunduğu eski Twitter yöneticileri, kendilerine bir yıllık maaş ve hisse senedi opsiyonu borcu olduğunu da söyledi.

Kıdem tazminatını alamayanlar sadece bu yöneticiler değil. Musk, eski Twitter çalışanlarıyla da davalık oldu. Musk’ın yönetimindeki şirket, bazı ofislerinin kira ödemesini durdurdu; bu da daha fazla dava ve işten çıkarmaya yol açtı.

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Eski Twitter yöneticileri Elon Musk'a dava açtı