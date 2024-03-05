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    Anlık Bildirim

    Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı

    Eski Twitter CEO'su Parag Agrawal dahil olmak üzere eski üst düzey Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon doların üzerinde dava açtı. İşte detaylar:       
    eski twitter ceo elon musk milyon dolar dava Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın dahil olduğu davaların ardı arkası kesilmiyor. Aralarında eski CEO Parag Agrawal’ın da bulunduğu dört eski Twitter yöneticisi, Elon Musk’a kıdem tazminatı borcu olduğu olduğu iddiasıyla dava açtı.

    Musk'tan kıdem tazminatı talebi

    Pazartesi günü San Francisco mahkemesinde açılan davada dört eski yönetici Musk’ı kendilerini sebepsiz yere kovmak ve mali yükümlülüklerine karşı saygısız bir tutum sergilemekle suçladı. Davacılar, 39 sayfalık davada Musk’ın kontrolünde olan Twitter, çalışanları, mal sahiplerini, tedarikçileri ve diğerlerini küçümseyerek yasaları ihlal eden bir yer olduğunu söyledi. Musk’ın faturaları ödememesi bir yana kuralların kendisi için geçerli olmadığına inandığı, zenginliğini ve gücünü kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi ezmek için kullandığı söylendi.

    Aralarında eski CFO Ned Segal, eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde ve eski Baş Hukuk Müşaviri Sean Edgett'in de bulunduğu eski Twitter yöneticileri, kendilerine bir yıllık maaş ve hisse senedi opsiyonu borcu olduğunu da söyledi.

    Kıdem tazminatını alamayanlar sadece bu yöneticiler değil. Musk, eski Twitter çalışanlarıyla da davalık oldu. Musk’ın yönetimindeki şirket, bazı ofislerinin kira ödemesini durdurdu; bu da daha fazla dava ve işten çıkarmaya yol açtı.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/03/04/former-twitter-ceo-sues-elon-musk/ https://www.aljazeera.com/economy/2024/3/5/ex-twitter-executives-sue-elon-musk-for-one-hundred-twenty-eight-million-dollars-in-severance-pay
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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