Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı

Musk'tan kıdem tazminatı talebi
Pazartesi günü San Francisco mahkemesinde açılan davada dört eski yönetici Musk’ı kendilerini sebepsiz yere kovmak ve mali yükümlülüklerine karşı saygısız bir tutum sergilemekle suçladı. Davacılar, 39 sayfalık davada Musk’ın kontrolünde olan Twitter, çalışanları, mal sahiplerini, tedarikçileri ve diğerlerini küçümseyerek yasaları ihlal eden bir yer olduğunu söyledi. Musk’ın faturaları ödememesi bir yana kuralların kendisi için geçerli olmadığına inandığı, zenginliğini ve gücünü kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi ezmek için kullandığı söylendi.
Aralarında eski CFO Ned Segal, eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde ve eski Baş Hukuk Müşaviri Sean Edgett'in de bulunduğu eski Twitter yöneticileri, kendilerine bir yıllık maaş ve hisse senedi opsiyonu borcu olduğunu da söyledi.
Kıdem tazminatını alamayanlar sadece bu yöneticiler değil. Musk, eski Twitter çalışanlarıyla da davalık oldu. Musk’ın yönetimindeki şirket, bazı ofislerinin kira ödemesini durdurdu; bu da daha fazla dava ve işten çıkarmaya yol açtı.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/03/04/former-twitter-ceo-sues-elon-musk/ https://www.aljazeera.com/economy/2024/3/5/ex-twitter-executives-sue-elon-musk-for-one-hundred-twenty-eight-million-dollars-in-severance-pay Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.